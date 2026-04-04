(คลิป)ร้อนนี้แม่เปินคึกคัก!คนแห่เล่นน้ำอ่างฯคลองโพธิ์ แดดร่มลมตกบรรยากาศไม่ผิดทะเล

นครสวรรค์ – มีทั้งเรือลาก-เจ็ตสกี ฯลฯ..เมษาฯหน้าร้อน ทำ “แม่เปิน นครสวรรค์” คึกคัก คนแห่เล่นน้ำอ่างฯคลองโพธิ์ กลางบรรยากาศแดดร่มลมตก พระอาทิตย์ใกล้ลาลับทุกเย็นสะท้อนผืนน้ำกลางภูเขาโอบล้อม แถมร้านอาการเครื่องดื่ม เมนูปลาเผา-ส้มตำ เรียงเป็นตับ บรรยากาศไม่ผิดชายหาดริมเลดังๆ
ห้วงเดือนเมษาฯหน้าร้อน พื้นที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ คึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ซึ่งกลายเป็นจุดหมายยอดฮิตของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงทะเล ก็สามารถลงเล่นน้ำคลายร้อนได้ท่ามกลางธรรมชาติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดช่วงวันหยุดและปิดเทอมใหญ่ มีประชาชนพาลูกหลานและครอบครัวเดินทางมาเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์กันอย่างต่อเนื่อง เด็กๆ ลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ขณะที่ผู้ใหญ่เลือกนั่งพักผ่อน รับลมเย็นยามเย็น และรอชมพระอาทิตย์ตกดินที่สะท้อนผิวน้ำ ท่ามกลางทิวเขาที่โอบล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ บรรยากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลาย
บริเวณโดยรอบยังมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่ายอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นปลาเผา ส้มตำ เมนูอาหารอีสาน ของว่าง และเครื่องดื่มเย็นๆ รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มครอบครัว สร้างสีสันให้พื้นที่มีชีวิตชีวาตลอดช่วงเย็น
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวด ทั้งการกำหนดจุดเล่นน้ำอย่างปลอดภัย กั้นแนวร่องน้ำลึกไม่ให้นักท่องเที่ยวล้ำเข้าไป รวมถึงจัดจุดจอดรถ ห้องน้ำ และดูแลด้านสุขาภิบาล ความสะอาดของอาหาร พร้อมติดป้ายแสดงราคาสินค้าและเครื่องดื่มให้ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาเยือน โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้จนถึงช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี
นายอร่าม ญาณแก้ว นายอำเภอแม่เปิน เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งของอำเภอแม่เปิน จุดเด่นคือบรรยากาศยามเย็นที่อากาศดี ลมพัดเย็นสบาย สามารถนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ยังมีภูเขาล้อมรอบ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสงบและความเป็นธรรมชาติ พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำคลายร้อนและพักผ่อนในช่วงหน้าร้อนนี้.