การันตีอลังการสุด!แพร่รวบแนวคิด Heritage -Happiness- Hype เตรียมจัดหม้อห้อมสงกรานต์

แพร่ – การันตีสุดปังอลังการแน่ หวังก้าวเป็นอีกหนึ่งเทศกาลนานาชาติ..เมืองแพร่รวบแนวคิด Heritage -Happiness- Hype เตรียมจัดงาน “"มหาสงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา HOM SONGKRAN FESTIVAL 2026” ต่อยอดทุนวัฒนธรรมล้านนา
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวชนกนันท์ ศุภศิริ สส.แพร่เขต1 นายชนาธิป ศุภศิริ สส.แพร่เขต 2 พรรคภูมิใจไทย และนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู อดีต สส.แพร่ - ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และ ททท. เป็นประธานแถลงข่าว เตรียมจัดงาน "มหาสงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” HOM SONGKRAN FESTIVAL 2026 ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน
งานมหาสงกรานต์เมืองแพร่ ซึ่งมีต้นทุนทางวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ทางวัฒนธรรมในแบบฉบับของอาณาจักรล้านนา งานนี้อยู่ภายใต้แนวคิด Heritage -Happiness- Hype เป็นการต่อยอดให้คนรุ่นใหม่ร่วมสงกรานต์อย่างสนุกสนานเพื่อยกระดับเทศกาลสงกรานต์จังหวัดแพร่สู่งานระดับประเทศและก้าวไปถึงนานาชาติ
นางสาวชนกนันท์ ศุภศิริ สส.แพร่เขต 1 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่างานในปีนี้ ต้องขอบอกว่าอลังการ เพราะเรามีนโยบายมุ่งสร้างภาพจำใหม่ของสงกรานต์จังหวัดแพร่ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ผ้าหม้อห้อม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนำมาพัฒนาร่วมสมัย ผสมกับวงดนตรีและกิจกรรมเชิงประสบการณ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ประกอบด้วย1. โซนสาดน้ำสุดมัน HOM Splash Arena 2.เวทีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง HOM Concert Stage. 3. ขบวนแห่วัฒนธรรม HOM Parade. 4. ตลาดอาหารและสินค้า HOM Local Market. 5.กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ HOM Tradition Moment
การจัดงานประเพณีครั้งนี้มีพื้นที่หลักๆอยู่ 5 พื้นที่ได้แก่ 1.ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ถือเป็นศูนย์กลางของการจัดงานทั้งจังหวัด 2.เขตเทศบาลตำบลเด่นชัย มีขบวนแห่และจุดเล่นน้ำบริเวณฝายแม่พวกเป็นพื้นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว 3.เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น เป็นเทศกาลแห่น้ำช้างเป็นพิธีกรรมดั้งเดิมระหว่างคนกับช้างและบรรพบุรุษต้นตระกูลดำหัวในช่วงสงกรานต์ 4.เขตเทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง เปิดตำนานอนุสรณ์สถานหงส์คู่สราญแห่งบ้านวังหงส์ หรืองานประเพณีดำหัวหงส์ 5. เขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง ประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ของชาวล้านนา
นางสาวชนกนันท์กล่าวว่า นอกจากเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวครอบคลุมในระดับจังหวัดแล้วยังเป็นการกระจายงบประมาณออกไปอย่างชุมชนต่างๆเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่รับนักท่องเที่ยวและงานในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยก็ว่าได้โดยเฉพาะในวันที่ 17 เมษายนปีนี้ที่ถนนเจริญเมืองจะยิ่งใหญ่และจะพัฒนายกระดับเป็นงานระดับประเทศต่อไป