บุกจับ 5 จีนเทา ซ่อนเกาะกลางน้ำสังขละบุรี ยึดเรือ 1 ลำ คนขับกระโดดหนีความมืด คาดเตรียมส่งต่อแก๊งสแกมเมอร์เมียนมา

กาญจนบุรี - ตำรวจ-ทหาร-ฝ่ายปกครองสนธิกำลังเข้าตรวจสอบหลังชาวบ้านแจ้งเบาะแส พบชาวจีน 5 รายหลบซ่อนรอรถมารับข้ามชายแดนไปพญาตองซู
เมื่อเวลา 23.00 น. วานนี้ ( 31 มี.ค.) ศูนย์วิทยุ สภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่าพบเรือลำหนึ่งนำกลุ่มบุคคลขึ้นมาหลบซ่อนตัวบนเกาะ บริเวณบ้านเรดาร์ หมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี คาดเป็นกลุ่มชาวจีนเตรียมลักลอบข้ามชายแดนไปทำงานในศูนย์สแกมเมอร์ ฝั่งอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา
หลังรับแจ้งได้รายงานให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละรี รับทราบ ก่อนประสานกำลังตำรวจจุดตรวจร่วมสามแยกจงอั่ว ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 และฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวทันที
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง พบเรือขนาดใหญ่จอดอยู่ 1 ลำ แต่คนขับเรือไหวตัวทัน กระโดดลงน้ำว่ายหลบหนีไปในความมืด ขณะที่กลุ่มบุคคลต่างด้าวซึ่งเป็นชายชาวจีนวัยรุ่น 5 คน ไม่รู้เส้นทางหลบหนี จึงถูกควบคุมตัวไว้ได้ พร้อมตรวจยึดเรือลำดังกล่าวเป็นของกลาง ก่อนนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่จุดตรวจสามแยกจงอั่ว
จากการสอบถามเบื้องต้นคาดว่า ชายชาวจีนทั้ง 5 คน เดินทางมาจากพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ โดยใช้เรือมาพักคอยที่เกาะบ้านเรดาร์ เพื่อรอรถยนต์มารับไปยังพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ก่อนใช้ช่องทางธรรมชาติลักลอบข้ามชายแดนไปทำงานในศูนย์สแกมเมอร์ฝั่งพญาตองซู ประเทศเมียนมา
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ต้องหาทั้งหมดไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องสอบปากคำอย่างละเอียดผ่านล่ามอีกครั้ง เพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.