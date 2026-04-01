สะพัด! พม่าส่งกำลังทหารติดอาวุธนับพันคุมเมียวดี-AH1 เตรียมเปิดด่านเชื่อมแม่สอด-เส้นทางเชื่อมย่างกุ้งอีกรอบ

ตาก - เมียนมาเตรียมเปิดด่านพรมแดนเมียวดี-แม่สอด/เส้นทางยุทธศาสตร์ AH1 ที่เคยโดนถล่ม ให้รถสินค้าเข้าออกได้แล้ว หลังจากปิดมานานตั้งแต่สิงหาคม 68 กดดันกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่เคยกวาดภาษีเถื่อนเข้ากระเป๋ามานาน ล่าสุดส่งกำลังทหารนับพันนายคุมพื้นที่เมียวดี-ทางหลวงเอเชียหมายเลข 1 คุ้มกันเส้นทางเชื่อมย่างกุ้ง
รายงานข่าวแจ้งว่า ทางการเมียนมาได้มีการเตรียมการที่จะเปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี แห่งที่ 2 หรือบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา บริเวณตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้มีการค้าขาย และขนส่งสินค้าระหว่างพ่อค้าไทย กับพ่อค้าเมียนมา ต่อไปอีกครั้งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (2 เม.ย. 69) เป็นต้นไป
หลังจากที่ทางการเมียนมาสั่งปิดสะพาน 2 มานานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 ทั้งนี้เพื่อต้องการกดดันให้มีการส่งสินค้าเข้า และส่งสินค้าออกมาเข้าสู่ระบบให้รัฐมีรายได้ เนื่องจากที่ผ่านมาภาษีการค้าชายแดนไปตกที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยต่างๆ รวมทั้งกองกำลังพิทักษ์ชายแดน หรือบีจีเอฟ ที่เป็นกองกำลังหลักในพื้นที่
นอกจากนี้ ทางการเมียนมายังเตรียมเปิดใช้ถนนสายเอเชียหมายเลข 1 (AH1) ซึ่งเป็นเส้นทางไปยังเมืองย่างกุ้ง และได้ปิดนานหลายปี หลังจากที่ถูกฝ่ายต่อต้านไปวางระเบิดสะพานหลายแห่ง โดยขณะนี้ทางการเมียนมาได้ซ่อมแซมเสร็จแล้ว และจะให้รถยนต์สัญจรไปมาได้ตามปกติ
และขณะนี้กองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ ได้ส่งทหารเมียนมา จำนวนนับ 1,000 นาย เข้าไปคุมพื้นที่เมืองเมียวดี และเส้นทางถนนสายเอเชีย 1 เพื่อป้องกันการก่อความไม่สงบ
ล่าสุดมีรายงานว่าทางการเมียนมาได้ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มหอการค้าจังหวัดเมียวดี เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าในระบบใหม่ และผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า ข่าวทางการเมียนมาจะเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เพื่อให้รถยนต์สินค้าไปมาตามปกตินั้น ได้ทราบจากนักธุรกิจเช่นกัน ซึ่งหากเปิดได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี เพราะที่ผ่านมานักธุรกิจการค้าชายแดนได้รับความเสียหายมาก