ชายแดนแม่สอดระอุอีก! พม่ารบกะเหรี่ยงหนัก กระสุนข้ามตกฝั่งไทยซ้ำ บ้านเรือนเสียหาย 9 เจ็บ 4

ตาก - ชายแดนระอุ..พม่ารบกะเหรี่ยงรุนแรงตลอดวัน ล่าสุดทั้งกระสุนปืนกล-ปืน ค.ตกข้ามพรมแดนทะลุหลังคา-ฝ้าเพดาน-ผนังบ้านเรือนฝั่งไทยเสียหายอีก 9 หลังรวด ชาวเมียนมาที่เข้ามาอยู่ฝั่งแม่สอดเจ็บแล้ว 4 ราย เป็นเด็ก 3 หญิงวัย 48 ปี 1 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 2 ราย
สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) บริเวณบ้านมินล่าป่าน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน และบ้านห้วยมหาวงศ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตากได้กลับมารุนแรงขึ้นอีกระลอก
ล่าสุดทหารเมียนมา กองพลทหารราบเบาที่ 22 ได้เข้าโจมตีฝ่ายกะเหรี่ยงอย่างหนัก สองฝ่ายได้ปะทะกันด้วยอาวุธประจำกายและปืนกลรวมไปถึงการใช้อาวุธหนักยิงใส่กันตั้งแต่ช่วงเช้าจนเย็นของวันที่ 31 มี.ค. 69 โดยเฉพาะทหารเมียนมาได้ใช้อาวุธปืน ค.120 และ ค.81 ระดมยิงใส่ฝ่ายกะเหรี่ยงอย่างหนัก
ขณะที่กระสุนปืนกล และปืน ค.ไม่ทราบฝ่ายข้ามเข้ามายังฝั่งไทยตลอดทั้งวัน ทำให้บ้านเรือนชาวบ้านเสียหายในช่วงเช้า 4 หลังคาเรือน ช่วงบ่ายอีก 5 หลังคาเรือน มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย สาหัสอีก 2 ราย รวมเจ็บ 4 ราย
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ในช่วงเช้ามีกระสุนปืนกลยิงข้ามมายังบ้านของนางฮอม อายุ 67 ปี กระสุนตกใส่หลังคาทะลุมาจนถึงฝ้าเพดานบ้าน หลังที่สอง เป็นบ้านของนายสัน อายุ 52 ปี หลังที่สาม นางสาวลี อายุ 61 ปี และหลังที่สี่ บ้านของนายก่อ อายุ 71 ปี ทั้งหมด 4 หลังอยู่ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ถูกกระสุนปืนกลไม่ทราบฝ่ายยิงเข้ามาโดนหลังคาบ้าน ฝาผนังบ้านและข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนได้รับความเสียหาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายยังคงมีการสู้รบอย่างหนัก มีทั้งเสียงปืนกล และปืน ค.81 ขณะการสู้รบ มีกระสุนปืน ค.81 ล้ำเข้ามาตกในเขตประเทศไทยห่างจากริมแม่น้ำเมยประมาณ 200 เมตร จนทำให้มีชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ฝั่งประเทศไทยได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนจำนวน 4 ราย
รายแรกชื่อ ด.ช.มิวเมี๊ยะ ไม่มีนามสกุล อายุ 11 ขวบ ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณสะโพกขวาเป็นแผลเหวอะและอีกหลายจุดบนร่างกาย รายที่สอง ด.ญ.อะผิ่ว ไม่มีนามสกุล อายุ 7 ขวบ เจ็บสาหัสบริเวณต้นขาซ้าย และแขนทั้งสองข้าง ถูกสะเก็ดฝังในแขน รายที่สาม ชื่อ ด.ญ.ยูยู ไม่มีนามสกุล อายุ 13 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณเอวขวาด้านหลัง และรายสุดท้าย นางมะเอ ไม่มีนามสกุล อายุ 48 ปี ได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดที่น่องขาขวา ทั้งหมดสัญชาติเมียนมา
นายมนตรี สุขสะอาด กำนันตำบลมหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก เล่าให้ฟังว่าตอนนี้มีการสู้รบกันอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อชาวบ้านหมู่ที่ 9 บ้านมหาวัน ใกล้กับริมแม่น้ำเมย สำหรับชาวบ้านที่อยู่ในวิถีกระสุนหรืออยู่พื้นที่เสี่ยงประมาณ 400 หลังคาให้อพยพออกมาอยู่บ้านญาติที่ปลอดภัยแล้ว นอกจากนี้ยังมีการลาดตระเวนร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองหมู่ที่ 1, 2, 4 และหมู่ที่ 9 ร่วมกับฝ่ายทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด ตชด.กองร้อย 346 อ.แม่สอด ในพื้นที่เสี่ยง
ในสถานการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด ตชด.กองร้อย 346 อ.แม่สอด ได้ร่วมกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และได้ทำการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อเร่งรักษาให้ปลอดภัยแล้ว
ล่าสุด พ.อ.ชนกานต์ แสงศร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด ได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และกล่าวว่าขณะนี้ทางทหารไทยได้ทำการยิงตอบโต้กลับด้วยกระสุนปืน ค.ขนาด 120 มิลลิเมตร จำนวน 4 นัด เพื่อเตือนมิให้มีกระสุนล้ำแดนเข้ามายังฝั่งไทย และการสู้รบที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งภายในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้แจ้งไปยังชุดประสานงานชายแดนไทย-เมียนมาแล้ว โดยให้ขยับแนวสู้รบให้ห่างจากประเทศไทยเพื่อไม่ให้เกิดกระทบมายังฝั่งประเทศไทยด้วย