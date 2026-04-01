ส่อฉาวอีก! หนุ่มช่างนครสวรรค์แฉว่อนโซเชียลฯ อ้างโดน ตร.ล่อซื้อ-จับเสพขับ ล่ามโซ่ทรมานเหมือนสัตว์

นครสวรรค์ - ตำรวจอีกแล้ว..หนุ่มช่างรับเหมานครสวรรค์โดนล่อซื้อขายรถหลุดจำนำ ก่อนจับเสพแล้วขับ อ้างถูกบังคับคุกเข้าใส่กุญแจมือ-ล่ามโซ่คล้องคอ-เปลือยกายท่อนบนในห้องแอร์-ให้สายสูบแล้วพ่นควันใส่ ทรมานเหมือนสัตว์จนโรคหอบหืดกำเริบ ร้องถึงจเรตำรวจเรื่องตีกลับท้องที่ พอฟ้องเองเรื่องถึงอัยการฯ ยังขาดหลักฐาน-ขอเข้าคัดสำนวน กลับถูกต่อว่ารุนแรงต่อหน้าธารกำนัลซ้ำ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ประเสริฐ..” โพสต์ร้องเรียนผ่านโซเชียลฯ ถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ราชการ โดยระบุว่าเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 09.50 น. วันที่ 24 มีนาคม 2569 ระหว่างเข้าติดต่อราชการภายในอาคารฝ่ายสืบสวนหลังโรงพัก แต่กลับถูกหญิงรายหนึ่ง และชายซึ่งแสดงตัวเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ ใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อว่าต่อหน้าประชาชนประมาณ 6-7 คน ทำให้รู้สึกอับอาย
ผู้โพสต์เห็นว่าหากพื้นที่ดังกล่าวไม่เปิดให้ประชาชนเข้า ควรมีป้ายแจ้งให้ชัดเจนมากกว่าการใช้ถ้อยคำตำหนิในที่สาธารณะ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาพาดพิงผู้บริหารซึ่งมองว่าปฏิบัติงานได้ดี เพียงแต่อยากให้มีการดูแลและแยกแยะพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรฐานการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภาพรวมนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ติดต่อขอสัมภาษณ์กับเจ้าตัว ซึ่งมีชื่อเล่นว่า นายเบิร์ด อายุ 47 ปี ประกอบอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง ให้ข้อมูลว่า อดีตเป็นคนที่เคยต้องคดีครอบครองยาเสพติดมาก่อน ไม่ใช่เป็นผู้ขาย แต่เสพเพื่อทำงาน แม้รู้ว่าผิดแต่ก็เสพ โดยไม่สามารถหลีกหนีตราบาปนี้ได้
นายเบิร์ดเล่าว่า สาเหตุที่ต้องไปโพสต์ร้องเรียนในโลกออนไลน์ เนื่องจากวันที่ 28 ตุลาคม ปี 2568 ตนถูกตำรวจจับกุมจากการถูกล่อซื้อรถเก๋งหลุดจำนำ พร้อมถูกดำเนินคดีขับเสพ แล้วถูกควบคุมตัวไปกักขังทรมานเยี่ยงสุนัขภายในอาคารฝ่ายสืบสวน ด้วยการถูกจับใส่กุญแจมือ พร้อมนั่งคุกเข่าในสภาพเปลือยกายท่อนบน ใช้โซ่ขนาดใหญ่มาล่ามไว้ที่คอ โดยให้นั่งคุกเข่าอยู่ในสภาพนั้น ท่ามกลางอากาศเย็นฉ่ำจากแอร์อยู่นานหลายชั่วโมงจนโรคหอบหืดกำเริบ
“นาทีนั้นมันทรมานมากครับ ผมถูกโซ่ลามคอให้นั่งคุกเข่าเยี่ยงหมาอยู่ในห้องเย็น แถมยังถูกสาย 3-4 คน ให้มานั่งเสพยาแล้วรุมกันรมควันใส่ พร้อมพูดจาถากถาง ว่าของเคยๆ จะทำเหม็นทำไม แม้ผมจะเสพ แต่ผมรับไม่ได้ที่ถูกกระทำเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานแบบนี้”
นายเบิร์ดยืนยันด้วยว่า แม้วันนั้นตนจะถูกจับเรื่องขายรถหลุดจำนำจริง แต่ที่ถูกดำเนินคดีในวันนั้นมีอยู่ข้อหาเดียว คือเรื่องขับเสพ ซึ่งก็ถูกดาบ ช.ที่เคยเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้ เรียกเงิน 5 หมื่นบาทเพื่อแลกกับอิสรภาพด้วย แต่เมื่อไม่ยอมก็ถูกบังคับให้เซ็นยอมรับทราบข้อกล่าวหา ทั้งขายรถเถื่อนและเสพยาในขณะขับรถ แต่ตนก็ไม่ยอมเซ็นในเรื่องขายรถเถื่อน เพราะตนมองว่ามันเป็นการขายหนี้ต่อเท่านั้น จึงส่งผลให้ตนถูกจับไปขังทรมานจนโรคกำเริบ สุดท้ายกว่าจะร้องขอชีวิตให้นำตัวพาไปส่งโรงพยาบาลก็นานจนหมดสติไปแล้ว
เมื่อถามถึงเรื่องรถที่ถูกล่อซื้อ นายเบิร์ดเผยว่า เป็นรถเก๋งยี่ห้อซูซูกิ สวิฟท์ ที่คนรู้จักกันนำมาจำนำไว้ในราคา 30,000 บาท แล้วไม่มาไถ่คืน ตนมีความจำเป็นต้องใช้เงิน จึงนำรถไปประกาศขายต่อในราคา 60,000 บาท ซึ่งก็ต้องการขายหนี้ต่อให้เขาไปทวงหนี้กับเจ้าของรถกันเอง ส่วนเรื่องยา ยอมรับว่าเสพจริง แต่ไม่เคยเป็นผู้ค้า และทุกครั้งที่เสพก็ใช้เพียงแค่ทำงานเท่านั้น เนื่องจากต้องทำงานรับเหมาอยู่คนเดียว แม้จะผิด แต่เมื่อเสพแล้วก็ช่วยทำให้ยกของหนักๆ เบาขึ้น
สำหรับเรื่องคลิปที่โพสต์ร้องเรียนไปนั้น มันเกิดจากการไปร้องเรียนจเรตำรวจว่าถูกทรมาน แล้วเรื่องถูกส่งกลับมาให้ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นคู่กรณีกับตนโดยตรง ตั้งคณะกรรมการสืบสวนกันเอง ตนมองว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแน่ๆ
เพราะเรื่องนี้ถูกส่งไปถึงชั้นอัยการแล้ว แต่ก็ขาดหลักฐานหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะคลิปในวันจับกุม ที่ไม่ถูกส่งให้เพื่อนำไปประกอบหลักฐาน โดยฝ่ายตำรวจอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี ตนจึงตัดสินใจว่าจะเป็นฝ่ายยื่นเรื่องฟ้องเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองแทน แต่เมื่อไปถึงกลับไม่ได้รับการอำนวยความสะดวก แถมยังถูกชาย-หญิงตามที่ปรากฏในคลิปโชว์ปืนและต่อว่าไล่ให้ออกจากสถานที่ราชการ ทั้งที่ตนแค่ต้องการมาขอคัดสำนวน และจะสอบถามรายละเอียดเท่านั้น ไม่ได้ต้องการมาหาเรื่องอะไร
ผู้สื่อข่าวถามตรงแบบไม่อ้อมค้อมถึงเรื่องที่ถูกจับ นายเบิร์ดจึงยอบรับว่าในวันนั้น ทั้งหมดตนเป็นผู้กระทำผิด พร้อมกับเรียกร้องว่าถึงแม้จะผิด แต่การถูกกระทำเยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน ถูกใส่กุญแจมือ ใช้โซ่ล่ามคอแล้วให้นั่งคุกเข่าเหมือนสุนัขจนโรคกำเริบ มันใช่สิ่งที่มนุษย์ควรกระทำต่อกันหรือไม่ ตนผิดข้อหาไหนก็ควรส่งดำเนินคดีไปตามความผิด ตนก็พร้อมสู้คดีตามกติกา แต่ทำไมต้องเอาตนไปทรมานเพื่อให้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาเยี่ยงนี้
นายเบิร์ดยังให้ข้อมูลด้วยว่า ที่ผ่านมาพยายามร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมให้ตนเองมาตลอด จนได้พบกับ ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งเขาก็ช่วยค่าซ่อมแซมมือถือที่ถูกตำรวจทำจอแตกมาเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท พร้อมกับเรียกให้หัวหน้าชุดที่จับกุมตนในวันนั้นมาขอโทษตนต่อหน้าแล้ว แต่เมื่อเดินลงจากตึกอาคารมา กลับเจอตำรวจนายที่จับตนไปทรมานมายืนยิ้มเหมือนจะเยาะเย้ยใส่อีก ตนจึงรับไม่ได้ ยืนยันว่าจะฟ้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ตนต้องการให้เขาออกจากราชการเลย หากตนทำไม่ได้ ก็ถือเป็นบาปของประเทศไทยที่ยังมีตำรวจแบบนี้ใช้วิธีทรมานเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานต่อไป