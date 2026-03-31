ไม่ตกเทรนด์!วัยรุ่นเชียงใหม่ แห่แต่งเดรส-สวมชุดไทย ถือดอกบัวถ่ายรูปตามวัด-ริมคูเมือง ตามกระแสเจนซีกทม.กันคึกคัก

เชียงใหม่ – วัยรุ่นเชียงใหม่ตามกระแสเจนซีกรุงเทพฯ..บ้างสวมเดรสสุดเฉิดฉาย บ้างสวมชุดไทยโบราณ ซื้อดอกบัวจากแผงดอกไม้ตลาดต้นลำไยเป็นพร็อพแห่ถ่ายหน้าวัด-ริมคูเมืองกันคึกคัก จนดอกบัวที่เคยขายกันช่อละ 50 ขึ้นเป็นช่อละ 100-120 บาทแล้ว
เย็นวันนี้(31 มี.ค.69) บริเวณริมคูเมืองและสะพานไม้ข้ามคูเมืองตรงข้ามวัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีวัยรุ่นหนุ่มสาวบ้างสวมเดรสสวยงาม บ้างก็สวมชุดไทยโบราณ พากันถือดอกบัวสีชมพูและสีเขียวมาคนละช่อสองช่อเป็นพร็อพถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก หลังกระแสของวัยรุ่นเจนซีที่กรุงเทพฯ ซื้อดอกบัวปากคลองตลาดเดินถ่ายรูปบนสะพานพุทธ
ทั้งนี้แต่ละคนจะเลือกมาถ่ายช่วงตอนเย็น เพราะพระอาทิตย์ใกล้ตกทอแสงสวยงาม จากการสอบถามทราบว่า ไปซื้อดอกบัวมาจากตลาดดอกไม้ต้นลำไย ตอนแรกยังช่อละ 50 บาท เพราะกระแสดังกล่าว คนไปซื้อเยอะขึ้น ตอนนี้ช่อละ 100 - 120 บาทแล้ว
นางสาวปภาวรินทร์ ธงเงิน หรือน้องไชน่า อายุ 18 ปี เปิดเผยว่า ตนซื้อดอกบัวมาถ่ายภาพวันนี้ตามกระแสที่ลงในโซเชียลฯ ที่ใช้ดอกบัวเหมือนการรักษาวัฒนธรรมไทยแต่มีความเป็นเจนซีอยู่ ส่วนมากก็จะมาถ่ายที่หน้าวัดโลกโมฬี บางคนก็ถ่ายสะพานข้ามน้ำปิงใกล้กาดหลวง บางคนก็ถ่ายตามวัด โดยตนจะนำภาพไปลงในอินสตราแกรมหรือไอจีเช่นเดียวกับเพื่อนๆในวัยเดียวกัน