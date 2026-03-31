“ธนาคารปูม้าคลองเทียน” ผนึกชาวประมง ฟื้นทะเลเพชรบุรี อนุรักษ์แม่ปูไข่นอกกระดอง

เพชรบุรี - ชาวประมงกว่า 50 ลำ ร่วมแรงส่งแม่ปูไข่เข้าธนาคารปูม้า ฟักลูกปูก่อนปล่อยคืนทะเล สร้างวงจรทรัพยากรยั่งยืน หนุนระบบนิเวศชายฝั่งกลับมาสมบูรณ์
นายปัญญา พุ่มเจริญ ประธานธนาคารปูม้าคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ชุมชนประมงพื้นบ้านชายฝั่งคลองเทียนได้ร่วมกันดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าอย่างจริงจัง โดยหลังจากออกเรือวางลอบจับปู หากพบแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง ชาวประมงสมาชิกกว่า 50 ลำ จะนำแม่ปูไข่มามอบให้ธนาคารปูม้าอย่างน้อยลำละ 1 ตัว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการฟักไข่ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ขั้นตอนการดำเนินงาน เมื่อได้รับแม่ปูจากสมาชิก จะนำใส่กระบะที่เตรียมไว้เพื่อให้แม่ปูสลัดไข่ออกจนหมด จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนแยกแม่ปูออกจากกระบะ โดยไข่ปูที่สลัดออกมีลักษณะคล้ายไรทะเล ซึ่งแม่ปูแต่ละตัว โดยเฉพาะแม่ปูขนาดใหญ่ สามารถให้ไข่ในปริมาณมาก
ภายหลังผ่านกระบวนการฟักประมาณ 3–4 วัน ลูกปูม้าจะอยู่ในระยะที่เหมาะสม จึงทำการช้อนลูกปูออกจากกระบะ เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ทะเลให้เติบโตตามธรรมชาติ และหมุนเวียนกลับมาเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชนในอนาคต ถือเป็นอีกแนวทางสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน
นายปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของธนาคารปูม้าเป็นความร่วมมือของสมาชิกชาวประมงชายฝั่งคลองเทียน ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันว่า หากจับได้แม่ปูไข่ดำจะต้องนำมามอบให้ธนาคารปูม้า เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟักไข่ก่อนปล่อยคืนทะเล
ขณะที่แม่ปูหลังสลัดไข่แล้ว ธนาคารฯ จะรวบรวมไปจำหน่าย เพื่อนำรายได้มาเป็นกองทุนสนับสนุนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป.