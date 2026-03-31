ตร.งัด AI ส่องแกะรอยสกัดยาบ้า 9 ล้านเม็ด-ไอซ์อีก 2 กก.ซุกทั้งเบนซ์ขนขึ้นรถสไลด์-ซ่อนใต้กองกะหล่ำ

เชียงใหม่ – รอง ผบ.ตร. นำตำรวจภาค 5 เผยปฏิบัติการงัดระบบ AI ส่องแกะรอยสกัดยานรกคาด่านฯสบปราบ 2 ล็อตใหญ่..ทั้งจับกระบะติดคอกเหล็กออกจากตากรับงานสาวสองชาวลาว ขึ้นเชียงรายขนยาบ้า 27 กระสอบ 8 ล้านเม็ด ซุกใต้กองกะหล่ำปลี-ผักกาดขาว จ่อส่งอยุธยาฯ อีกล็อตเจอรถสไลด์รับเบนซ์ยัดยาบ้าล้านเม็ด-ไอซ์อีก 2 กก. จากฝางล่องกรุง
วันนี้(31 มี.ค.69) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธานฯ นำ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5,พล.ต.ต.ธนรัชต์ ขุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ตซธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.จิตตต์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน ผบก.สส.ภ.,พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวะตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.บำปาง พร้อมคณะ ร่วมกับฝ่ายทหาร นบ.ยส.35, ฝ่ายปกครอง และสำนักงาน ปปส.ภาค 5 แถลงข่าว ณ อาคารคุ้มแก้วขวัญดาว ภ.5 ตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ กรณีการจับกุมยาเสพติด 2 ล็อตใหญ่ ยึดยาบ้าได้รวม 9 ล้านเม็ด และไอซ์ 2 กิโลกรัม พร้อมผู้ต้องหา 3 คน
คดีแรก เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมของ สภ.สบปราบ จว.ลำปาง, ศอ.ปส.ภ.5(Ai), และ บก.สส.ภ.5 ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิเคราะห์เส้นทางเดินรถผ่านระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ จนพบรถยนต์ต้องสงสัยขับจาก จ.ตาก ขึ้นไปยัง จ.เชียงราย แล้วย้อนกลับมาทาง จ.พะเยา มุ่งหน้าเข้า จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 02.00 น. จึงได้ประสานด่านตรวจยาเสพติดสบปราบเพื่อสกัดจับ
และเมื่อรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีดำ ทะเบียน 3ฒค 4395 กทม. มาถึงด่านตรวจ พบนายพบธรรม คนขับมีอาการพิรุธ ตรวจค้นก็พบยาบ้าซุกซ่อนใต้กองกะหล่ำกับผักกาดขาวที่บรรทุกมาเต็มกระบะท้าย จำนวน 27 กระสอบ รวมประมาณ 8 ล้านเม็ด สอบสวนสารภาพว่ารับจ้างลำเลียงยาเสพติดมาจากสาวประเภทสองชาวลาว ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line เพื่อไปส่งที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
คดีที่สอง เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 22.40 น. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม สภ.สบปราบ จว.ลำปาง ได้รับแจ้งว่ามีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งเข้าตอนในของประเทศ จึงได้ตั้งด่านตรวจกระทั่งพบรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (สไลด์) ยี่ห้อ HINO สีขาว ทะเบียน 65-9437 กทม. บรรทุกรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ สีเทา ทะเบียน กท 2659 แพร่ โดยมีนาย ยุทธพงษ์ ภูมิลำเนาเขคคลองสามวา กทม. เป็นคนขับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณหยุดรถ นายยุทธพงษ์แสดงอาการพิรุธ และสารภาพได้รับการว่าจ้างให้ขนส่งรถคันดังกล่าวมาจาก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อไปส่งที่กรุงเทพมหานคร จากการตรวจค้นรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ คันดังกล่าวอย่างละเอียด พบว่ามีการซุกซ่อนยาบ้าไว้ภายในช่องต่าง ๆ ทั่วตัวรถ รวมจำนวนประมาณ 1 ล้านเม็ด และไอซ์อีก 2 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไป
ทั้งนี้ห้วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจภาค 5 สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้รวมทั้งสิ้น 14,849 คดี (เป็นคดีรายสำคัญ 179 คดี) ยึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า 278 ล้านเม็ด, ไอซ์ 6,040 กิโลกรัม, เฮโรอีน 72 กิโลกรัม, เคตามีน 587 กิโลกรัม และฝิ่น 187 กิโลกรัม พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด รวมมูลค่าประมาณ 542 ล้านบาทเศษ