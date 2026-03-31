ตะลึง! โขลงช้างป่า 32 ตัว ลงกินน้ำอ่างป่าละอู สะท้อนผืนป่าแก่งกระจานยังอุดมสมบูรณ์

เพชรบุรี - สุดตื่นตา! เจ้าหน้าที่อุทยานฯ แก่งกระจานบันทึกภาพโขลงช้างป่าฝูงใหญ่พากันลงกินน้ำยามเย็น เผยเป็นสัญญาณชัดระบบนิเวศยังแข็งแรง รองรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย
วันนี้( 31 มี.ค.) นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ภายหลังได้รับรายงานจาก นายนาวิน จุลกะรัตน์ และนายฉลอง ทองสงฆ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กรณีพบโขลงช้างป่าขนาดใหญ่ลงมากินน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู ในช่วงแสงยามเย็น ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ รายล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีและแหล่งน้ำธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า ชุดที่ 1 สามารถบันทึกภาพและคลิปเหตุการณ์ไว้ได้
จากการสังเกตการณ์ สามารถนับจำนวนช้างป่าได้ไม่น้อยกว่า 32 ตัว กระจายตัวอยู่บริเวณขอบอ่างและพื้นที่โดยรอบ บางส่วนกำลังกินน้ำ ขณะที่บางตัวหากินพืชน้ำและหญ้าใกล้แหล่งน้ำ อีกทั้งยังมีช้างอีกจำนวนหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ลึกเข้าไปในแนวป่า ทำให้ไม่สามารถนับจำนวนได้ทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงขนาดฝูงที่ใหญ่และโครงสร้างสังคมของช้างที่ยังคงสมบูรณ์
ทั้งนี้ พฤติกรรมการลงมากินน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว ถือเป็นวิถีชีวิตตามธรรมชาติของช้างป่า ที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำเพื่อดื่มกินและคลายความร้อน โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าธรรมชาติขนาดใหญ่อย่างผืนป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงของประเทศไทย
การพบเห็นช้างป่าฝูงใหญ่ครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างความตื่นตาให้กับผู้พบเห็น แต่ยังเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และความสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ยังคงสามารถรองรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ให้อาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยในผืนป่าไทย.