สวนกระแสหมูแพง!แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเมืองสกลนครใจเด็ด ประกาศตรึงราคา 30 บาทช่วยชาวบ้าน

ในภาวะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูและน้ำมันที่ปรับตัวสูงจนกระทบพ่อค้าแม่ค้าหลายราย แต่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่โต้งริมคลอง บ้านกลาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กลับสวนกระแสด้วยการยืนหยัดขายก๋วยเตี๋ยวในราคาเริ่มต้นเพียง 30 บาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ลูกค้าในชุมชน
แม่ตุ๊กตา เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่โต้งริมคลอง เปิดใจว่า แม้ต้นทุนวัตถุดิบหลักจะขยับขึ้นหลายอย่าง แต่ทางร้านตัดสินใจที่จะ ตรึงราคา ไว้ที่ถ้วยละ 30 บาทเช่นเดิม โดยให้เหตุผลว่า เห็นใจลูกค้า อยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยในราคาที่จับต้องได้เหมือนเดิมกำไรน้อยไม่ว่า ขอให้ลูกค้าได้กินอิ่ม
เราอยู่ได้เพราะลูกค้า ถ้าเราขึ้นราคาทันทีชาวบ้านจะลำบาก ตอนนี้ใช้วิธีบริหารจัดการแทน โดยตกลงกับเขียงหมูและร้านผักขาประจำว่าหากราคามีการปรับขึ้นให้บอกกันตรงๆ เพื่อที่เราจะได้ปรับปริมาณเนื้อหมูให้เหมาะสมตามกลไกตลาด แต่ราคายังต้องหยุดอยู่ที่ 30 บาท
สำหรับเมนูเด็ดของร้านคือ ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรอยุธยา ที่จัดเต็มทั้งเนื้อหมู ลูกชิ้น และเส้นที่มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เส้นเล็ก เส้นหมี่ขาว บะหมี่เหลือง หรือมาม่า โดยมีราคาให้เลือกตามความอิ่มดังนี้ ธรรมดา ราคา 30 บาท พิเศษ ราคา 40 บาท จัมโบ้ ราคา 50 บาท