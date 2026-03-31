แก๊งเงินกู้โหด! มือฟาดเก้าอี้แม่ค้าส้มตำสลบ มอบตัวแล้ว รับสารภาพ ปมทวงเงินไม่ครบ

เพชรบุรี - ตำรวจ สภ.เมืองเพชรบุรี กดดันหนัก แก๊งเงินกู้โหดทำร้ายแม่ค้าส้มตำสลบคาที่ ปมเงิน 300 บาท ได้ไม่ครบ ล่าสุดผู้ก่อเหตุติดต่อเข้ามอบตัว รับสารภาพลงมือจริง ขณะผู้บาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้ว
จากกรณีแก๊งเงินกู้สุดโหด ใช้เก้าอี้ฟาดศีรษะแม่ค้าส้มตำจนสลบ เหตุเกิดบริเวณร้านส้มตำ หน้า พี.เอส.เฮาส์ รีสอร์ท หมู่ 2 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากการทวงเงินจำนวน 300 บาท แต่ลูกหนี้จ่ายเพียง 260 บาท
ส่งผลให้นางฐิติรัตน์ ทองที อายุ 54 ปี เจ้าของร้าน ได้รับบาดเจ็บแผลฉีกขาดบริเวณริมฝีปาก มีเลือดออกจำนวนมาก และมีอาการมึนงง ก่อนถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เพชรบุรี
ล่าสุดวันนี้ ( 31 มี.ค.) พ.ต.อ.โชคชัย เนียลเซ็น ผู้กำกับการ สภ.เมืองเพชรบุรี พร้อมชุดสืบสวน ได้เร่งลงพื้นที่หาข่าวและกดดันผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผู้ต้องหาได้ติดต่อขอเข้ามอบตัว
ทราบชื่อคือ นายธนพล แตงศรี อายุ 30 ปี ชาวจังหวัดชัยนาท ผู้ลงมือก่อเหตุ และนายจรัญ สาหร่ายสุวรรณ อายุ 43 ปี ชาวจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งร่วมโดยสารมาด้วยในรถยนต์เก๋ง โตโยต้า วีออส สีขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งสองรายมาสอบสวนที่ สภ.เมืองเพชรบุรี
จากการสอบสวน นายธนพล ให้การรับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้ผู้บาดเจ็บได้กู้เงินจำนวน 4,000 บาท และมีการนัดชำระเป็นงวด กระทั่งวันเกิดเหตุมีการทวงเงิน แต่ได้รับเงินไม่ครบตามที่ตกลง จึงเกิดปากเสียงและบันดาลโทสะลงมือทำร้ายดังกล่าว
ด้าน พ.ต.อ.โชคชัย เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิด จนสามารถกดดันให้เข้ามอบตัวได้ในที่สุด เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ส่วนประเด็นอื่นอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติม
ขณะที่อาการของผู้บาดเจ็บล่าสุดปลอดภัยแล้ว อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด