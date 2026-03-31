ชาวนาพิด’โลก ขยับรับรัฐบาลใหม่!จี้จัดหาน้ำมันราคาพิเศษ-ลดราคาปุ๋ยยูเรีย-ดันราคาข้าว

พิษณุโลก – ชาวนาพิด’โลก เริ่มขยับ แต่ยังไม่นัดปิดถนน..ส่งตัวแทน ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ เรียกร้องรัฐบาลใหม่-รมว.พาณิชย์-รมว.เกษตร จัดหาน้ำมันราคาพิเศษ ถูกกว่าหน้าปั๊ม-ลดราคาปุ๋ยยูเรียลงกระสอบละ 500-ดันราคาข้าวความชื้น 25% เป็นอย่างต่ะตันละ 8,500 บาท
วันนี้ (31 มี.ค.69) ตัวแทนชาวนาในจังหวัดพิษณุโลก รวมตัวกันเดินทางขึ้นศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับปัญหาน้ำมัน ปุ๋ยราคาแพง และราคาข้าวตกต่ำสร้างความเดือดร้อนและเพิ่มต้นทุนการผลิต จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในระยะยาว
โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาดังนี้ 1. จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกษตรกรอย่างเพียงพอ ปรับลดราคาเชื้อเพลิงอย่างน้อย 5 บาท (จากราคาปกติ) 2. ปรับลดราคาปุ๋ยยูเรีย ลงอย่างน้อยกระสอบละ 500 บาท 3. ดันราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25 % เป็นอย่างน้อย 8,500 บาทต่อตัน
ต่อมานายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าประชุมร่วมกับประธานสภาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก พลังงานจังหวัดพิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ
โดยระบุว่า จะนำเรื่องความเดือดร้อนของชาวนาส่งต่อไปยังรัฐบาล เชื่อว่ารัฐบาลทราบปัญหาและมีเสียงสะท้อนจากพื้นที่ต่างๆอยู่แล้ว ในส่วนของจังหวัดฯ ตนได้สั่งการสำรวจพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวก่อนฤดูกาล ตามโครงการบางระกำโมเดลนั้น มีเงื่อนเวลาเร็วกว่าพื้นที่อื่น ที่ผ่านมาได้ขอน้ำมันดีเซลไป 3 ล้านลิตร ปัจจุบันได้รับการจัดสรรต่อเป็นวันที่ 6 รวมแล้ว 300,000 ลิตรและยังคงจะยังได้รับจัดสรรให้ครบต่อไป ทำให้การสูบน้ำเข้านาคลี่คลายไประดับหนึ่ง ไม่ไปกระทบผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ทั่วไปมากนัก
ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก /รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 เปิดเผยว่า สภาเกษตรฯเป็นตัวแทนของเกษตรกร รับปัญหาความเดือดร้อนทุกเรื่อง อันดับแรก คือ ราคาน้ำมัน ราคาปุ๋ย (ยูเรีย) ขยับจาก 800 เป็น 1,200-1,300 บาท ส่วนราคาข้าวตกต่ำ ปัจจุบัน 5,400-5,500 บาทต่อตัน ซ้ำร้าย โรงสีบางราย บอกไม่รับซื้อ เนื่องจากไม่มีน้ำมันจะสีข้าว ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะ รมว.พาณิชย์ รมว.เกษตร ต้องเร่งแก้ไขเร่งด่วน
“เดิมทีชาวนาบอกจะปิดถนน แต่ตนบอก ไม่ต้อง ไม่มีประโยชน์ และช้ากว่าการรวมตัวมายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯ”