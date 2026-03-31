ส่งตัว พ่อเลี้ยงโหด ซ้อมเด็ก 3 ขวบดับสลด ไส้แตก-เลือดท่วมท้อง ฝากขัง พร้อมค้านประกันตัว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจ สภ.หนองขาม คุมตัว “ไออาร์ต สรเดช” ฝากขังศาลพัทยา หลังก่อเหตุทารุณลูกเลี้ยงวัย 3 ขวบ จนเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยม ผลชันสูตรชี้ชัด เสียชีวิตจากช็อกเสียเลือดรุนแรง พบร่องรอยถูกทำร้ายทั่วร่าง ทั้งบุหรี่จี้และบาดแผลฉกรรจ์
จากกรณีสะเทือนขวัญ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 แม่ ยาย และย่า ของเด็กชายวัย 3 ขวบ เดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือจาก นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี หลังหลานชายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ ภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยแพทย์ระบุเบื้องต้นว่า “หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน”
อย่างไรก็ตาม ญาติไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากพบร่องรอยบาดแผลผิดปกติหลายแห่ง ทั้งรอยฟกช้ำ เลือดออกตามร่างกาย และบาดแผลคล้ายถูกทำร้าย โดยก่อนหน้านี้เด็กเคยบอกว่า “ถูกพ่อเลี้ยงตี” อีกทั้งยังพบร่องรอยคล้ายถูกบุหรี่จี้ ทั้งแผลเก่าและใหม่ จึงประสานส่งศพตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 นพ.ปิยะพงษ์ สาครเย็น เปิดเผยผลชันสูตรว่า เด็กเสียชีวิตจาก “ภาวะช็อกจากการเสียเลือดจำนวนมาก” โดยพบเลือดออกในช่องท้อง ลำไส้เล็กฉีกขาด มีรอยฟกช้ำบริเวณศีรษะ หน้าท้อง และลำตัว รวมถึงบาดแผลถลอกบริเวณอวัยวะเพศ สรุปสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากการถูกกระแทกด้วยของแข็งอย่างรุนแรง
ล่าสุด เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่สถานีตำรวจภูธรหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พนักงานสอบสวน ร.ต.ท.พริษฐ์ เขียวขจี เจ้าของคดี ได้นำตัว นายสรเดช เถาวัลย์ อายุ 20 ปี หรือ “ไออาร์ต” ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเด็ก ไปฝากขังต่อศาลจังหวัดพัทยา
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย” พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรง และเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิต และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดต่อไป