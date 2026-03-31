เตรียมระดมพลให้กำลังใจ "น.อ.ธรรมนูญ วรรณา" ผบ.นย.ตราดพรุ่งนี้ หลังถูกสั่งย้ายไปปคุมหน่วยเก็บกู้ระเบิด

ตราด- สั่งย้ายด่วน“ น.อ.ธรรมนูญ วรรณา" ผบ.ฉก.นย.ตราด ไปคุมหน่วยเก็บกู้ระเบิดกองทัพเรือ ท่ามกลางความกังขาชาวตราด-คนรักอธิปไตยเหตุใดย้านช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา กำลังระอุ เขมรป่วนรายวัน ระดมพลให้กำลังใจช่วงบ่ายพรุ่งนี้
วันนี้ (31 มี.ค.)มีรายงานข่าวจากหน่วยเฉพาะนาวิกโยธินตราด ว่า พล.ร.ต.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันจันทบุรีและตราด ได้ออกคำสั่งโยกย้ายน.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.หน่วยเฉพาะนาวิกโยธินตราด ไปดำรงตำแหน่ง นปท.ทร. (หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ) ซึ่งคำสั่งออกดังกล่าวได้ออกมาเมื่อช่วงค่ำวานนี้
ขณะที่ น.อ.ธรรมนูญ เผยในเบื้องต้นว่าครั้งแรกยังคิดว่าเป็นเรื่องการเรียกประชุม แต่เมื่อเปิดคำสั่งพบว่า เป็นคำสั่งโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งในหน่ายเก็บกู้ระเบิด กองทัพเรือ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นตำแหน่งสำคัญในกองทัพเรือ เช่นกันเพียงแต่ตำแหน่งนี้ อาจจะไม่ได้เป็นตำแหน่งสู้รบโดยตรง
" แต่ก็ดีที่จะได้พักผ่อนหลังการสู้รบในพื้นที่ชายแดนมาตลอดระยะเวลาหลายเดือน ที่ต้องเผชิญหน้ากับทหารฝ่ายตรงข้าม ทั้งนี้เมื่อทราบว่าในเวลาบ่าย 3โมงวันพรุ่งนี้จะมีชาวตราดมาให้กำลังใจก็รู้สึกดีใจ เพราะจะได้ขอบคุณชาวตราดและชาวจันทบุรี ที่ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราสามารถนำบ้าน 3 หลังกลับคืนมาเป็นของประเทศไทยได้"
น.อ.ธรรมนูญ ยังยอมรับว่าหากไม่มีชาวตราดและชาวจันทบุรี สนับสนุนในการทำถนนเข้าพื้นที่ชายแดนบ้านทมอดา ก็อาจจะไม่สามารถนำทหารนาวิกโยธินเข้าพื้นที่จนยึดกลับมาเป็นของไทยได้
ส่วนเรื่องสถานการณ์ชายแดนต่อไปนี้ ต้องให้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะนาวิกโยธินตราด คนใหม่เป็นผู้แถลง
" สาเหตุที่แท้จริงนั้น ผมตอบไม่ได้ แต่ยอมรับน่าว่าบางครั้งผมก็ดื้อเหมือนกัน แต่ทั้งหมดก็ทำไปเพื่ออธิปไตยของประเทศชาติ“ น.อ.ธรรมนูญ กล่าว
ทั้งนี้ น.อ.ธรรมนูญ วรรรณา เข้ารับตำแหน่ง “ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 แทน น.อ.ภูริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี และได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาด้าน จ.ตราด ในพื้นที่บ้านชำราก ที่มีบ้านสามหลัง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องยึดคืน และพื้นที่บ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด ที่มีกาสิโนตั้งอยู่ที่บ้านทมอดา ต.เวียงเวล อ.เวียงเวล จ.โพธิสัต ซึ่งรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยไทย และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสแกรมเมอร์จีนเทา
โดยการรบในช่วงวันที่ 9-14 ธ.ค. 2568 น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ได้นำทหารนาวิกโยธินตราด และผู้บังคับกองพันในสังกัด รวมทั้งทหารรีคอล และหน่วยซีลกองทัพเรือ เข้ายึดพื้นที่บ้านสามหลังไว้ได้ พร้อมรุกคืบไปยังบริเวณบ้านทมอดา หลังเครื่องบินรบ กองทัพอากาศ ทิ้งระเบิดถล่มกาสิโนของกลุ่มจีนเทาที่ใช้เป็นที่ตั้งฐานปืนสู้รบกับทหารนาวิกโยธินตราด จนได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้
และในวันที่ 26 มี.ค. 2569 เลขานุการกองทัพเรือ ยังได้นำคณะสื่อมวลชนไทย เข้ามาชมพื้นที่สู้รบในพื้นที่บ้านสามหลัง และบ้านทมอดา ซึ่ง น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ได้บรรยายสรุปเรื่องการสู้รบในพื้นที่และมีจังหวะเสี่ยงตาย รวมทั้งการสะท้อนปัญหาต่างๆในพื้นที่บ้านทมอดา จนอยู่ในความสนใจของประชาชน ซึ่งบางประเด็นมีความล่อแหลม จนหลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการถูกโยกย้ายครั้งนี้
ซึ่งผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง ผบ.นย.คนใหม่ก็คือ น.อ. ปรัชญา โพธิย้อยอดีต ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี) ซึ่งได้รับตำแหน่งที่ จ.จันทบุรี เมื่อปี 2567