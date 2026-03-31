น้ำมันพุ่งไม่หยุด! ดีเซลทะลุ 40 บาท ฉุดตลาดสดอุดรฯ ซบเซา แม่ค้าบ่นต้นทุนพุ่ง-ยอดขายวูบ

อุดรธานี-น้ำมันปรับขึ้นต่อเนื่องกระทบเป็นลูกโซ่ ตลาดสดร่มขาว อุดรธานีเงียบเหงา ประชาชนลดใช้จ่าย ขณะที่แม่ค้าต้องแบกรับต้นทุนเพิ่ม แต่กลับต้องตรึงราคาสินค้า หวังรักษาลูกค้าไว้ ด้านแม่ค้าผักเผยราคาผักผันผวน บางชนิดปรับขึ้น-ลงตามกลไกตลาด
ผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันปรับขึ้นรวดเดียวถึง 6 บาทต่อลิตร สร้างความตกใจให้กับประชาชน ล่าสุดเช้าวันนี้ (31 มี.ค.) ราคาน้ำมันได้ปรับขึ้นอีกระลอก โดยกลุ่มเบนซินปรับเพิ่ม 1 บาทต่อลิตร ขณะที่ดีเซลปรับขึ้นอีก 1.80 บาท ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกพุ่งทะลุ 40.74 บาทต่อลิตรไปเป็นที่เรียบร้อย
บรรยากาศที่ตลาดร่มขาว ริมสนามทุ่งศรีเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่าภาพรวมยังคงมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของตามปกติ แต่ปริมาณผู้คนบางตาเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า พ่อค้าแม่ค้าหลายราย ระบุว่ายอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ท่ามกลางภาระค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
นางสุภาพร หรือ “ติ๊ก” อายุ 62 ปี แม่ค้าขายเสื้อผ้าและไก่สด เปิดเผยว่าการปรับขึ้นราคาน้ำมันแม้เพียง 1 บาทต่อลิตร ก็ส่งผลกระทบโดยตรง เพราะจากเดิมเติมน้ำมันในราคาเท่าเดิม แต่กลับได้น้ำมันน้อยลง ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้น ขณะที่สินค้าที่นำมาจำหน่ายก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้าง
ร้านของตนขายเสื้อผ้ามือสองเป็นหลัก โดยรับมาครั้งละหลายร้อยตัว แต่ละสัปดาห์จะนำไก่สดจากน้องสาวมาช่วยขายเพื่อเสริมรายได้ แม้ต้นทุนหลายอย่างจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังจำหน่ายในราคาเดิมเพื่อรักษาฐานลูกค้าประจำ อย่างไรก็ตามต้นทุนบางรายการปรับขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุสินค้าให้ลูกค้า ขณะที่ไก่สดก็ยังคงขายราคาเดิม แม้ต้นทุนสูงขึ้นเช่นกัน
ด้านแม่ค้าผักรายย่อยในตลาดอีกราย กล่าวว่าการค้าขายช่วงนี้ยังเป็นไปแบบเรื่อยๆ ไม่ได้คึกคักนัก โดยราคาผักบางชนิดปรับตัวขึ้นและลดลงสลับกันไปตามกลไกตลาด จากการสำรวจพบว่า กะหล่ำปลีขายกองละ 15 บาท ผักกาดขาวราคาอยู่ที่ 10–20 บาทต่อหัว และผักสลัดกองละ 10 บาท ซึ่งแม้ราคาจะไม่ได้ปรับสูงมาก แต่กำลังซื้อของลูกค้าก็ยังลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้แม่ค้าหลายรายยอมรับว่า ยังต้องพยายามประคองการค้าขายให้อยู่ได้ ทั้งกังวลว่าหากราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคยังปรับตัวสูงต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนผู้ค้าและกำลังซื้อของประชาชนยิ่งขึ้นในระยะต่อไป