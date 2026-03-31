(คลิป)ของกินของใช้พาเหรดขึ้นราคา แต่ก๋วยจั๊บเก่าแก่หนองคายกัดฟันขายราคาเดิม

หนองคาย-หมูสด ไข่ไก่ และสินค้าหลายชนิดปรับขึ้นราคาแล้ว แต่ก๋วยจั๊บยายพูน ร้านเก่าแก่เมืองหนองคาย ยังขายราคาเดิมเริ่มที่ 30 บาท เผยหากขึ้นราคากลัวลูกค้าได้รับผลกระทบ ยอมกำไรลดลงบ้างเพื่อช่วยเหลือกัน
วันนี้ (31 มี.ค.) สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย พบว่ามีการปรับราคาในสินค้าหลายรายการ เช่น หมูเนื้อแดง หมูบด ไข่ไก่ ผักสด ปรับขึ้นราคาจากเดิม เป็นผลพวงจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
ผู้สื่อข่าวได้ออกสุ่มสำรวจร้านค้าในพื้นที่ พบว่าที่ร้านก๋วยจั๊บยายพูน ตั้งอยู่ถนนมีชัย ชุมชนวัดธาตุ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ซึ่งเปิดเป็นร้านขายก๋วยจั๊บมานานเกือบสิบปี มีลูกค้าอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง ฉายา ก๋วยจั๊บยายพูนอร่อยไกลไปจนถึงดาวอังคาร
ยายพูน เล่าว่า ขายก๋วยจั๊บน้ำข้นมานานกว่า 9 ปี เปิดทุกวันตั้งแต่เช้า บ่ายก็เริ่มจะหมดแล้ว ราคาชามละ 30-50 บาท แม้ว่าช่วงนี้ข้าวของจะขึ้นราคา แต่ทางร้านยังคงขายราคาเดิม ไม่ปรับขึ้น เพราะกลัวจะส่งผลกระทบต่อลูกค้า หรืออาจจะร้ายแรงถึงขั้นลูกค้าหนีหายไปหมดก็เป็นได้ ยิ่งในช่วงที่ทุกคนเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน ยอมกำไรลดลง เพื่อให้สามารถอยู่ได้ทั้งร้านค้าและลูกค้าประชาชน
เพราะหากต่างคนต่างขึ้นราคาก็จะมีแต่ซ้ำเติมกันหนักยิ่งขึ้น สำหรับก๋วยจั๊บของที่นี่อัดแน่นไปด้วยเครื่อง ทั้งหมูชิ้น หมูกรอบ ตับ เครื่องใน ไข่ไก่ ก๋วยจั๊บน้ำข้นรสชาติกลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุงเพิ่ม และยังรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วย