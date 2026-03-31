“พล.ท.อดุลย์”รมว.กลาโหม เยี่ยมชม“โดรน”กองพลพัฒนาที่ 2 โคราช ร่วมเอกชนเสริมทักษะความชำนาญกำลังพลด้านเทคโนฯโดรน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-“พล.ท.อดุลย์” รมว.กลาโหม เยี่ยมชม “โดรน” กองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ โคราช เผยร่วมภาคเอกชนอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โดรนแก่กำลังพลและทหารกองประจำการ เพื่อเสริมความรู้ ทักษะและความชำนาญ ด้านเทคโนฯ โดรนเพื่อนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเป็นมาตรฐาน รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนและงานด้านการเกษตร ใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างงาน”
วันนี้ (31 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงพื้นที่ ที่ กองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เยี่ยมชมโดรนของกองพลพัฒนาที่ 2 ที่ผลิตขึ้นนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นผลงานจากการพัฒนาด้านการศึกษา การต่อยอดนวัตกรรมจากทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม จนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้จริง
โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างเช่น อากาศยานไร้คนขับ หรือ “โดรน” มาประยุกต์ใช้ทั้งในภารกิจช่วยเหลือประชาชนและงานด้านการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคเอกชน นำวิทยากรมาอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โดรนเพื่อการเกษตรให้แก่กำลังพลและทหารกองประจำการ ของกองพลพัฒนาที่ 2 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และความชำนาญด้านเทคโนโลยีโดรนเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะภายหลังปลดประจำการ
พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า เป็นการดำเนินการภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างงาน” ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี “โดรน” เพื่อนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานแล้ว ยังทำให้กำลังพล มีทักษะชีวิตสำหรับวันข้างหน้า ซึ่งเป็นการพัฒนาที่แท้จริงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในหน่วย แต่ต่อยอดไปสู่ชีวิตหลังปลดประจำการ
โดยเชื่อว่า “การพัฒนาคน คือรากฐานของการพัฒนาชาติ” และเมื่อเราน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง ความยั่งยืนจะไม่ใช่เพียงแนวคิด แต่จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ทำให้กำลังพล “ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง”