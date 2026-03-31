หนุ่มวัย25ปีคลั่งคว้ามีดแทงแฟนสาว-ปาดคอญาติดับสลด 2 ศพ เผยคนก่อเหตุมีอาการซืมเศร้า

กาฬสินธุ์-หนุ่มวัย 25 ปี ชาวอำเภอนามน เกิดอาการคลุ้มคลั่งก่อเหตุใช้มีดแทงหลังแฟนสาว และปาดคอญาติเจ็บสาหัส ก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทั้งคู่ ด้านตำรวจรวบตัวได้ทันควัน พร้อมคุมตัวสอบสวนหาสาเหตุเหี้ยมอำมหิต ขณะที่ญาติเผยหนุ่มวัยเบญจเพศผู้ก่อเหตุมีอาการซึมเศร้า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.30 น. คืนที่ผ่านมา(30 มี.ค.)พ.ต.ท.ครรชิต บุ่งอุทุม สว.(สอบสวน) สภ.นามน จ.กาฬสินธุ์ได้รับแจ้งเหตุใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายกัน ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ที่บ้านเลขที่ 80 ม.15 บ.โนนเที่ยงศิริมงคล ต.นามน อ.นามน หลังรับแจ้งจึงรายงานไปยัง พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.กฤษฎิ์ภิวัชร์ ปรีดาพันธุ์ ผกก.สภ.นามน และเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.ท.มีเกียรติ ประพฤติดี รอง ผกก.ป.สภ.นามน, ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ชนะศึก รอง สวป.สภ.นามน เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.นามน และประสานหน่วยกู้ภัยร่วมใจกาฬสินธุ์ (จุดบริการอำเภอนามน) รุดเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ถึงที่เกิดเหตุ ภายในบ้านพักหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบร่างนางโฉมเฉลา อ่อนพรม อายุ 44 ปี มีแผลฉกรรจ์จากการถูกของมีคมแทงและปาดเข้าที่บริเวณลำคอ นอนหายใจรวยรินอยู่บนพื้นบ้าน ห่างออกไปเล็กน้อยพบผู้บาดเจ็บอีกรายคือ น.ส.ฝนหลวง กั้วสิทธิ์ อายุ 20 ปี มีแผลถูกแทงที่บริเวณหลังนอนจมกองเลือด เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำตัวส่งโรงพยาบาลนามนทันที แต่เนื่องจากผู้บาดเจ็บทั้งสองรายเสียเลือดมากและทนพิษบาดแผลไม่ไหว จึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
ส่วนผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้คือ นายชลชาติ หม่อยปู้ อายุ 25 ปี ที่อยู่ 93 ม.2 ต.นามน อ.นามน ซึ่งเป็นแฟนของ น.ส.ฝนหลวง ผู้เสียชีวิต ซึ่งยังอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง พูดจาวกไปวนมาคล้ายคนเสียสติ และยังไม่สามารถให้การใดๆ ได้
จากการสอบสวน เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายทั้งสองราย และนายชลชาติ นั่งพูดคุยกันอยู่ภายในบ้านตามปกติ แต่สักพักกลับมีเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้น ก่อนที่นายชลชาติจะคว้ามีดไล่แทงแฟนสาวและญาติของตนเองจนเสียชีวิตดังกล่าว
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบถาม น.ส.ปิยฉัตร พรมอ่อน พี่สาวผู้ก่อเหตุ เบื้องต้นทราบว่า ผู้ต้องหามีอาการป่วยซึมเศร้าประมาณ 3 วันก่อนก่อเหตุ แต่ไม่มีประวัติการรักษาอาการซึมเศร้าและการรักษาโรคทางจิตเวช
อย่างไรก็ตามสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากอาการซึมเศร้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายชลชาติไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก พร้อมทั้งเตรียมดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ ว่าเกิดจากปัญหาความเครียดส่วนตัว อาการเจ็บป่วยทางจิต หรือมีสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป