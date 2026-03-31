ทั้งติดป้ายแช่ง-ปรับ ยังไร้ผล! คนมือบอนเขียนชื่อตัวเองกับคู่รักเลอะเต็ม “ผาซ่อนรัก” แหล่งท่องเที่ยวดังแม่เมาะ

ลำปาง - นักท่องเที่ยวสุดทน..พวกมือบอนเขียนชื่อตัวเองกับคู่รักบนผนัง “ผาซ่อนรัก” แหล่งท่องเที่ยวดังแม่เมาะ ที่เป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาระดับโลกที่บอกถึงจุดจบเวลา 2 ยุค จนเลอะเทอะเปรอะเปื้อนเต็มหน้าผา แม้จะมีป้ายห้ามและค่าปรับ รวมถึงเขียนคำสาปแช่งหราในถ้ำแต่ก็ไร้ผล แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยลบทิ้งแล้วหลายปียังไม่กระดิก
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความหลังได้ไปเที่ยว “ผาหอบ” สถานท่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังของลำปางว่า..กลับมาเยี่ยมบ้านรอบนี้ หมายมั่นปั้นมือว่าจะไปเที่ยวผาหอบ แม่เมาะ ก็สวยใช้ได้นะครับ เดินไม่ยากและไม่ไกล เดินลงเนินไปเรื่อยๆ จนถึงน้ำข้างล่าง มีเรือคายัคบริการ ชม.ละ 100 บ. พายราวร้อยกว่าเมตรก็ถึงผาซ่อนรัก จอดเรือ ขึ้นไปเดินเที่ยว
แต่ที่น่าตกใจคือ มีคนไปเขียนชื่อเต็มหน้าผา บางจุดสูง 2-3 ม.ก็ยังมีความเพียร ขึ้นไปเขียนจนได้ แถมบางชื่อมีบ้านที่อยู่ เสร็จ ทั้งที่เขามีป้ายห้ามเขียนบนผนังหิน จะถูกปรับ 2,000 บ. ก็ไม่รู้ว่าจะจับหรือปรับได้อย่างไร เพราะไม่ได้พายเรือไปเฝ้านักท่องเที่ยว อยากแนะนำเจ้าหน้าที่ว่าส่งใบปรับไปตามชื่อที่อยู่บนหน้าผาได้เลยนะครับ สืบได้ไม่ยาก
และที่อยากแนะนำมากกว่านั้นคือถ้าเจ้าของชื่อ หรือเพื่อน ญาติพี่น้อง ได้เห็น โปรดไปลบชื่อตัวเองออกเถิดครับ การเขียนชื่อบนผนังหิน หรือถ้ำ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ไม่ได้เป็นความภูมิใจที่ได้มาเยือน แต่มันจะเป็นตราประจาน ความไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีของท่านตลอดไป ช่วยกันรักษาสมบัติของชาวลำปางให้ลูกหลานได้เห็นได้ภูมิใจไปนานๆ ดีกว่าครับ”
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังผู้ที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว ทราบว่า “ผาหอบ” เป็นป่านันทนาการ แห่งที่ 36 (ล่าสุด) อยู่ในพื้นที่บ้านแม่เกี๋ยง ตำบลสบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นอกจากสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาระดับโลก ที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกตั้งแต่ 250 ล้านปีก่อน จนถึง 800,000 ปีก่อน
เป็นหลักฐานที่บอกถึงจุดบรรจบของเวลา 2 ยุค ชั้นหินด้านล่าง เป็นหินปูนเก่าแก่กว่า 250 ล้านปี จากยุคที่พื้นที่เคยเป็นทะเล ชั้นหินด้านบน หินภูเขาไฟอายุเพียง 800,000 ปี จากการปะทุของภูเขาไฟในอดีต เมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ หินปูนถูกดันให้ยกตัวกลายเป็นภูเขา และเกิดแนวรอยเลื่อน
ต่อมา “ลำน้ำจาง” ไหลกัดเซาะผ่านรอยเลื่อนนี้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดร่องน้ำลึกกลางภูเขากระทั่งเกิดการปะทุของภูเขาไฟ ลาวาไหลลงมาตามแนวรอยเลื่อน ปิดทับหินปูน และแข็งตัวเป็นหินบะซอลต์ ลำน้ำธรรมชาติจึงกัดเซาะทั้งหินปูนและหินภูเขาไฟไปพร้อมกัน จนเกิดเป็น โตรกผาสูงชันคู่ ที่ดูเหมือนโอบเข้าหากันอย่างน่าตื่นตา และสวยงาม ปัจจุบันชาวบ้านคอยดูแลและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวผจญภัย และสายธรรมชาติ
ส่วนข้อความต่างๆ ที่ถูกเขียนบนผนัง “ผาซ่อนรัก” ที่ถูกนำไปเผยแพร่นั้นมีมานาน เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วอยากสลักชื่อตนเองและคู่รักไว้ในถ้ำ ซึ่งชาวบ้านได้เขียนป้ายติดประกาศห้ามพร้อมเขียนค่าปรับไว้แล้ว แม้แต่ในถ้ำเองก็เขียนข้อความสาปแช่งไว้ว่า “คู่ไหนเขียนผนังถ้ำขอให้จากกันไปตลอดชีวิต คู่ไหนทำดีขอให้รักกันมั่นคง”
นอกจากนี้ยังแจ้งไปยังหน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ไปแล้วหลายปี เพื่อขอให้เข้ามาตรวจสอบและอยากให้ลบข้อความดังกล่าวออกจากผนังถ้ำเพราะเกิดความไม่สวยงาม สกปรก และอาจจะกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงอาจจะทำให้ นทท.คนอื่นเห็นแล้วทำตามอีก แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบหรือแก้ปัญหาแต่อย่างใด ซึ่งชาวบ้านอยากทำเองแต่ไม่สามารถทำได้