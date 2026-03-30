"สุชาติ"รองนายกฯ-รมว.ทรัพยากรฯลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์วิกฤติฝุ่นควันไฟป่า ให้กำลังใจ จนท.-เล็งเพิ่มงบสนับสนุน

เชียงใหม่ – “สุชาติ” รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์วิกฤติฝุ่นควันไฟป่า และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า เผยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้านอย่างเต็มที่ เตรียมชงพิจารณาเพิ่มงบประมาณแก้ไขปัญหา
วันนี้ (30 มี.ค. 69) ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์ในภาพรวมว่า ในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม ที่ผ่านมา พบจุดความร้อนพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะเช้าวันนี้ (30 มี.ค.69) เกิดจุดความร้อนสูงถึง 787 จุด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความลาดชันสูงและยากแก่การเข้าถึงด้วยกำลังภาคพื้นดิน และในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ควบคุมจุดความร้อนนั้น ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์ เกิดจุดความร้อนพุ่งสูงกว่า 6,000 จุด และประเทศลาวอีกกว่า 2,700 จุด ประกอบกับเป็นช่วงที่กระแสลมพัดเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ฝุ่นควันมหาศาลจากด้านตะวันตกเข้ามาสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ล่าสุดทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประกาศเขตพื้นที่ประสบเหตุอัคคีภัย(ไฟป่า) ในพื้นที่อำเภอ/ตำบล ที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤติ เช่น ที่ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมข้อมูล จากนั้นหน่วยงานภาครัฐจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันที ควบคู่กับการให้สำนักงานสาธารณสุข และ อปท. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและดูแลประชาชนด้วยการแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น พร้อมเปิดหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์วิกฤตด้วย
ขณะที่นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รายงานเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาเสริมกำลังพลในพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและดับไฟป่า รวมทั้งการฝังตัวอยู่ในพื้นที่ป่าเพื่อซุ่มจับตัวผู้ที่ลักลอบการเผาป่าพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด
ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน อย่างจริงจังและแก้ปัญหาให้ดีที่สุด โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ ซึ่งการลงพื้นที่วันนี้มาเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และสอบถามความต้องการหรือเครื่องมือต่างๆ เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบและนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมันตรีเพื่อแก้สนับสนุนการปัญหาไฟป่าต่อไป เช่น การจ้างงานผู้ที่มีอาชีพหาของป่า ไม่ให้เข้าป่าล่าสัตว์ในช่วงที่มีการประกาศห้ามเผา ห้ามเข้าป่า ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 300 บาท หรือเดือนละ 9,000 ต่อเดือน โดยจะเสนอรัฐบาลให้เพิ่มงบประมาณในการแก้ไขปัญหาไฟป่าภาคเหนือที่ประสบปัญหามากเป็นพิเศษ ซึ่งในการแก้ไขปัญหานั้น ทางรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ และอยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา พร้อมขอให้กำลังใจและชื่นชมเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครดับไฟป่าที่เสียสละปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความปลอดภัยของตนเองเป็นสำคัญด้วย