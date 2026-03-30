รมว.ยุติธรรม นำคณะตรวจ IRPC ระยอง ย้ำคุมเข้ม “น้ำมัน” ปกติ สกัดกักตุน-โก่งราคา ตามนโยบายนายกฯ

ระยอง – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ยืนยันภาพรวมการบริหารจัดการยังเป็นปกติ ไม่มีสัญญาณกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคา พร้อมกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังเข้มตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
วันนึ้ ( 30 มี.ค.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, พล.ต.ต.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและคลังน้ำมันของบริษัท IRPC ในพื้นที่จังหวัดระยอง
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการเร่งด่วนของนาย อนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบขนน้ำมันออกนอกประเทศ การกักตุนสินค้า และการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา โดยมี นายเลอศักดิ์ ทองร่วง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ ของ IRPC ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานภาพรวมการดำเนินงาน
จากการตรวจสอบพบว่า การบริหารจัดการน้ำมันของ IRPC ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงกลั่นและคลังน้ำมันหลักของประเทศ ยังคงดำเนินไปอย่างปกติ มีการกระจายน้ำมันไปยังคลังสาขาและสถานีบริการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และเป็นไปตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เดินหน้าตรวจสอบและป้องกันการกระทำผิดในทุกมิติ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ และคุ้มครองประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้