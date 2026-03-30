หนุ่มเมาซิ่งกระบะ พุ่งข้ามเกาะชนจักรยานยนต์ดับ 1 ราย รถยนต์พังเสียหาย 5 คัน

มุกดาหาร-หนุ่มชวนเพื่อนสังสรรค์หลังเลิกงาน เมาได้ที่ ซิ่งกระบะชนเกาะกลางถนน พุ่งข้ามเลนชนจักรยานยนต์ดับคาที่ 1 ราย ทั้งชนรถยนต์ที่จอดอยู่พังยับ ทั้งไถลชนรถยนต์จอดใกล้ที่เกิดเหตุเสียหายรวม 5 คน พบคนขับกระบะปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง 172 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
วันนี้ ( 30 มี.ค.) ร.ต.ท.ปุณรวิชญ์ ยะราไสย ร้อยเวรสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ ว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ใกล้การไฟฟ้ามุกดาหาร ฝั่งขาเข้าตัวเมือง บนถนนสายมุกดาหาร–คำชะอี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และรถยนต์ได้รับความเสียหายในที่เกิดเหตุ 5 คัน จึงรายงานให้ พ.ต.อ.ประยุทธ์ เรือนทองคำ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร และประสานสมาคมกู้ภัยร่วมใจมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จราจร ลงพื้นที่ได้รับแจ้ง
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์จำนวน 4 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน ได้รับความเสียหายกระจัดกระจายทั่วบริเวณ โดยพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายธนพล ปัทสารี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ อีซูซุ แคป สีฟ้า หมายเลขทะเบียน บธ – 7657 มุกดาหาร ทราบชื่อนายธีรวัฒน์ อ่อนพิมพ์ อายุประมาณ 26 ปี ผู้ก่อเหตุอยู่ในอาการตกใจอย่างหนัก ร้องไห้ฟูมฟายและให้การไม่ชัดเจน
สอบถามเพื่อนของผู้ก่อเหตุ ให้ข้อมูลว่า ทั้งหมดเป็นพนักงานของห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร โดยหลังเลิกงานเวลา 05.00 น. ได้ชักชวนกันไปนั่งดื่มสังสรรค์ ก่อนจะแยกย้ายกัน และมาเกิดเหตุรถชนกันในเวลาต่อมา
ร.ต.ท.ปุณนรวิทย์ ยะปราศรัย ร้อยเวรสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ขณะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ได้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถยนต์คันต้นเหตุ พบมีปริมาณสูงถึง 172 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้จากตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง พบว่ารถยนต์คันดังกล่าว ขับมาด้วยความเร็วสูง ก่อนเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน พุ่งชนรถจักรยานยนต์ผู้เสียชีวิตอย่างรุนแรง ลากร่างไปชนกับรถยนต์คันอื่นๆที่จอดอยู่ริมถนนบริเวณดังกล่าวจนได้รับความเสียหายเพิ่ม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และจะได้นำตัวคนขับรถคันก่อเหตุมาสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป