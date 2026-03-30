ผู้ว่าฯ – ผู้การฯ นครปฐม แถลงทลายเครือข่ายยานรก ยึดยาบ้า 8.82 แสนเม็ด ลุยขยายผลล่าตัวการใหญ่

นครปฐม - จังหวัดนครปฐมผนึกกำลังตำรวจ เปิดปฏิบัติการ “พิทักษ์นครปฐม” ทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ยึดยาบ้ากว่า 8.82 แสนเม็ด พร้อมทรัพย์สินมูลค่า 3.3 ล้านบาท จับผู้ต้องหาได้ 1 ราย เร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ
วันนี้ ( 30 มี.ค.) นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ ภายใต้ปฏิบัติการ “พิทักษ์นครปฐม” ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางเลน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางเลน ลงพื้นที่ตรวจค้นในตำบลลำพญา สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 882,102 เม็ด เคตามีน 6.43 กรัม โทรศัพท์มือถือ และรถยนต์
นอกจากนี้ ยังได้ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รถยนต์กระบะ 1 คัน บัตรเอทีเอ็ม และคันเบ็ดจำนวน 17 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 3,300,000 บาท พร้อมทั้งออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมอีก 1 ราย เพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ผลการจับกุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยถือเป็นนโยบายสำคัญระดับชาติที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมย้ำว่าจังหวัดจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ด้าน พล.ต.ต.พิทักษ์ กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 7 และสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 7 ที่บูรณาการกำลังร่วมกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 28 มีนาคม 2569 สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้รวม 1,899 ราย ผู้ต้องหา 1,918 คน ของกลางสำคัญประกอบด้วย ยาบ้ากว่า 1.59 ล้านเม็ด ไอซ์ 6.57 กิโลกรัม เฮโรอีน 39.93 กรัม เคตามีน 209.04 กรัม และยาอี 392 เม็ด พร้อมยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 63 ล้านบาท
เฉพาะช่วงระดมกวาดล้างระหว่างวันที่ 23–27 มีนาคม 2569 เพียง 5 วัน สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 126 ราย พร้อมของกลางจำนวนมาก และยึดทรัพย์สินได้กว่า 4.4 ล้านบาท
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือโทรสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมอย่างยั่งยืน.