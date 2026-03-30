จับแล้วพ่อเลี้ยงโหด ซ้อมเด็ก 3 ขวบดับ สารภาพโมโหลงมือ บุหรี่จี้ทั่วร่าง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตร.สภ.หนองขาม รวบพ่อเลี้ยงวัย 20 ปี ก่อเหตุทำร้ายเด็กชายวัย 3 ขวบเสียชีวิต รับสารภาพลงมือเพราะอารมณ์โมโห ซ้อมหนักและใช้บุหรี่จี้ตามร่างกาย เบื้องต้นแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
จากกรณีที่นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากแม่ ย่า และยาย ระบุว่าเด็กชายอายุ 3 ขวบ เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ระหว่างอยู่กับพ่อเลี้ยง 2 คน ในช่วงเวลากลางคืน ขณะที่แม่ออกไปทำงานโรงงาน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ ( 30 มี.ค.) พ.ต.อ.คมกริช มั่นจิตต์ ผู้กำกับการ สภ.หนองขาม เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ควบคุมตัวนายสรเดช เถาวัลย์ อายุ 20 ปี ผู้ก่อเหตุ ตามหมายจับในข้อหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย” ที่ห้องสืบสวน สภ.หนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พ.ต.อ.คมกริช กล่าวว่า ภายหลังขออนุมัติศาลออกหมายจับ เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมตัวทันที ก่อนนำมาสอบปากคำเพิ่มเติม กระทั่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง โดยอ้างว่าเกิดจากความโมโห จึงทำร้ายร่างกายเด็กอย่างรุนแรง และใช้บุหรี่จี้ตามร่างกาย รวมถึงอวัยวะเพศ แต่ไม่คาดคิดว่าจะทำให้เด็กเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ พร้อมแจ้งข้อหาตามหมายจับ และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป