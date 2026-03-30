เสี่ยเต้นท์รถมือสองเหมาน้ำมันขายเต็มถัง7บาท บอกอยากจุดประกายให้คนมีมากออกมาช่วยกลุ่มคนรายได้น้อย

อุดรธานี –เจ้าของเต็นท์รถใจถึง ยอมควักกระเป๋าลงทุนเปิดขายน้ำมันเติมเต็มถัง 7 บาท หวังจุดประกายให้คนมีกำลังทรัพย์ลุกขึ้นช่วยสังคมในวันที่ค่าครองชีพพุ่งไม่หยุด ด้านไรเดอร์เผย ช่วยต่อลมหายใจได้จริง อย่างน้อยอยู่ได้อีก 2 วัน
กลายเป็นกระแสไวรัลในโซเชียลเมืองอุดร เมื่อเจ้าของเต็นท์รถมือสอง “เต็นท์มังกร” ตัดสินใจไปซื้อน้ำมันเบนซินออกมาจำหน่ายในราคาสุดช็อก เติมเต็มถัง 7 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างหาเช้ากินค่ำ
นายโอเล่ เจ้าของไอเดียเปิดใจแบบไม่กั๊ก ถึงกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์ว่า “ก็อยากสร้างภาพนะ…แต่เป็นภาพที่ดี อยากให้คนอื่นเห็นแล้วลุกขึ้นมาช่วยกัน” พร้อมหวังว่า หากคนที่มีกำลังทรัพย์ทำตาม เพียงจังหวัดละไม่กี่จุด ก็จะช่วยพยุงคนทั้งประเทศได้มหาศาล “เติมน้ำมันเต็มถังครั้งเดียว บางคนขับไปทำงานได้เป็นอาทิตย์ นี่คือการต่อลมหายใจให้เขาจริงๆ”
บรรยากาศหน้างานเต็มไปด้วยความคึกคัก ประชาชนแห่นำรถจักรยานยนต์มาต่อคิวยาวเหยียด เพื่อใช้สิทธิ์เติมน้ำมันราคาประหยัด
หนึ่งในนั้นคือ นายบุญชู อายุ 53 ปี คนขับแกร็บและไรเดอร์ส่งอาหาร ที่มายืนรอคิวด้วยความหวัง เปิดเผยว่า ทุกวันนี้เจอศึกหนักทั้ง “ค่ารอบลด-ค่าน้ำมันพุ่ง” จนรายจ่ายแซงรายรับ ตอนนี้ค่ารอบก็ถูกลง แต่น้ำมันแพงขึ้น ทำให้รายจ่ายมากกว่ารายรับ ปกติน้ำมัน 1 ถัง จะสามารถวิ่งรับงานได้ประมาณ 7-8 ชั่วโมง หรืออยู่ได้ราว 2 วัน แต่เมื่อเจอราคาน้ำมันสูงขึ้น ก็ยิ่งทำให้ต้นทุนเพิ่มตามไปด้วย การที่มีผู้ใจดีหาน้ำมันมาขายในราคาต่ำอย่างนี้ ช่วยได้มาก อย่างน้อยก็ลดค่าใช้จ่ายลง ทำให้มีแรงวิ่งรอบเพิ่มขึ้น อยู่ได้อีกประมาณ 2 วัน
ขณะที่เจ้าของเต็นท์รถยอมรับว่า วิกฤตราคาน้ำมันกระทบถึงธุรกิจรถยนต์ ลูกค้าหลายรายชะลอการซื้อ แต่เชื่อว่ารถยังเป็นปัจจัยจำเป็นของชีวิต ต่อให้แพงแค่ไหน สุดท้ายคนก็ต้องใช้ เพราะมันคือเครื่องมือทำมาหากิน