รมว.ยุติธรรม” ลงพื้นที่ชลบุรี ตรวจเข้มป้องกันขาดแคลนน้ำมัน ยันภาพรวมยังปกติ จับตาลอบขนน้ำมันหนีภาษี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ศรีราชา ติดตามสถานการณ์น้ำมันตามนโยบายนายกรัฐมนตรี หลังราคาพลังงานผันผวน ย้ำภาพรวมยังไม่พบปัญหาขาดแคลน พร้อมรับฟังความคืบหน้าคดีจับกุมเรือขนน้ำมันหนีภาษีในพื้นที่สัตหีบ
เวลา 15.00 น. วันนี้ ( 30 มี.ค.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาและป้องกันสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนในพื้นที่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่สำนักงานควบคุมจราจรทางทะเล กรมเจ้าท่า อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่
ภายหลังการประชุมร่วมกันนานกว่า 1 ชั่วโมง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำมันในจังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านพลังงานของประเทศ มีโรงกลั่นน้ำมันตั้งอยู่หลายแห่ง
จากการรับฟังรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า ภาพรวมสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบปัญหาขาดแคลนรุนแรง แม้อาจมีบางช่วงที่กระทบในบางจุด แต่สามารถบริหารจัดการได้
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความคืบหน้ากรณีการจับกุมเรือขนส่งน้ำมันหนีภาษีในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยหน่วยงาน ศรชล.ภาค 1 ซึ่งสามารถดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายได้แล้ว พร้อมมีการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าควบคุมดูแลสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง พร้อมสั่งการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังการลักลอบกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันอย่างเข้มงวดต่อไป