อยุธยาแห่ซื้อรถ EV ยอดพุ่งเท่าตัว หนีน้ำมันแพง–ขาดแคลน ดันพลังงานทางเลือกมาแรง

พระนครศรีอยุธยา - ชาวพระนครศรีอยุธยาตื่นตัวหันใช้รถยนต์ไฟฟ้า หลังราคาน้ำมันพุ่งต่อเนื่อง บางช่วงถึงขั้นขาดแคลน ดันยอดลูกค้าเข้าศูนย์จำหน่ายเพิ่มกว่าเท่าตัว ผู้บริโภคชี้คุ้มค่าระยะยาว ขณะกระแสนายกฯ ใช้ EV มีส่วนกระตุ้นความสนใจ
จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ ส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้านค่าขนส่งและราคาสินค้า ทำให้ “พลังงานทางเลือก” โดยเฉพาะ “รถยนต์ไฟฟ้า (EV)” กลายเป็นตัวเลือกสำคัญที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD สาขาพระนครศรีอยุธยา ริมถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีประชาชนจำนวนมากทยอยเข้าชมและสอบถามข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและการประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ใช้น้ำมัน ท่ามกลางความกังวลว่าราคาน้ำมันอาจปรับตัวสูงขึ้นอีก
นางสาวพัชรินทร์ คงทรัพย์ อายุ 28 ปี พนักงานบริษัท หนึ่งในผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เปิดเผยว่า ครอบครัวมีรถยนต์ใช้น้ำมันใช้งานอยู่แล้ว แต่จากปัญหาราคาน้ำมันที่แพงและบางช่วงหาซื้อยาก จึงตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 คัน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมองว่ามีความคุ้มค่าในระยะยาว โดยค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟอยู่เพียงหลักร้อยบาทต่อครั้ง ต่างจากรถยนต์น้ำมันที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลักพันบาท
ด้านนายเทิดศักดิ์ ขันธสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย เปิดเผยว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงและบางพื้นที่เริ่มเกิดภาวะขาดแคลน พบว่าจำนวนลูกค้าที่เข้ามาสอบถามและเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว อีกทั้งยอดจองรถยังเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีทั้งปัจจัยจากวิกฤตราคาน้ำมัน และกระแสจากงานมอเตอร์โชว์ที่ช่วยกระตุ้นตลาด
นอกจากนี้ ศูนย์จำหน่ายยังตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับสถานีบริการน้ำมัน ส่งผลให้ในช่วงที่เกิดปัญหาน้ำมันขาดแคลน มีประชาชนจำนวนมากเข้าคิวรอเติมน้ำมัน และบางส่วนไม่สามารถเติมได้เนื่องจากน้ำมันหมด ทำให้หลายคนหันมา
สอบถามข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าแทน และมีจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจจองรถไว้เป็นทางเลือกในอนาคต
ผู้จัดการฝ่ายขายยังระบุอีกว่า กระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้ายังได้รับแรงหนุนจากภาพลักษณ์บุคคลสาธารณะ โดยเฉพาะกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หันมาใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้มีลูกค้าบางส่วนสอบถามรุ่น ราคา และสมรรถนะเพิ่มขึ้น แม้ปัจจัยหลักยังคงเป็นเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูง
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับว่า ได้เริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามาระยะหนึ่งแล้ว และมองว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในระยะยาว โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันยังคงผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง