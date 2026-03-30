ย้อนวันวานสุดคึกคัก! “ตลาดร่องสวนยายแพง” เนรมิตกลิ่นอาย มนต์รักลูกทุ่ง รับสงกรานต์ ชวนเที่ยววิถีชุมชนบางคนที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมุทรสงคราม – ตลาดชุมชน “ตลาดร่องสวนยายแพง” ต.ยายแพง อ.บางคนที คึกคักรับลมร้อนก่อนสงกรานต์ จัดเต็มบรรยากาศย้อนยุคสไตล์ มนต์รักลูกทุ่ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มนต์รักร่องสวน” ชวนสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน พร้อมของกินพื้นบ้านและกิจกรรมรดน้ำดำหัวแบบไทยแท้

บรรยากาศก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์เริ่มคึกคัก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีสีสัน ภายใน “ตลาดร่องสวนยายแพง” ตลาดชุมชนที่เพิ่งก่อตั้งได้เพียง 5 เดือน โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที-ยายแพง (ยุบรวม) และชุมชนในพื้นที่

ล่าสุดบรรยากาศภายในตลาดเต็มไปด้วยความคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อลายดอกสีสันสดใส ต้อนรับลมร้อนและเทศกาลปีใหม่ไทย พร้อมเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นฉากชนบทไทยในวันวาน ชวนให้นึกถึงภาพยนตร์ระดับตำนาน “มนต์รักลูกทุ่ง” ผ่านคอนเซ็ปต์ “มนต์รักร่องสวน พี่คล้าว น้องทองกวาว พบรักที่ตลาดร่องสวนยายแพง”

น.ส.เรณู เล็กนิมิตร นายก อบต.บางคนที-ยายแพง เปิดเผยว่า ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 เมษายนนี้ ทางตลาดได้เตรียมกิจกรรมพิเศษไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีแผนเดินทางในช่วงสงกรานต์ โดยอยากเชิญชวนให้มาสัมผัสเสน่ห์ชุมชนไทยใกล้กรุง ที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ภายในตลาดมีการจัดตกแต่งพื้นที่ให้สอดรับกับเทศกาล ทั้งมุมถ่ายภาพกองฟางสุดคลาสสิกที่ถูกยกให้เป็น “แกลเลอรีธรรมชาติ” รวมถึงฉากจำลองชนบทไทยที่ให้บรรยากาศเสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ ขณะที่ชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ร่วมแต่งกายเลียนแบบตัวละคร “พี่คล้าว” และ “ทองกวาว” เดินสร้างสีสันทั่วตลาด

นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่สำหรับให้ลูกหลานได้พาผู้ใหญ่มาร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยเปิดให้ใช้บริการฟรี เพื่อให้ทุกครอบครัวได้เก็บภาพความประทับใจร่วมกัน

ส่วนไฮไลต์สำคัญของตลาด คืออาหารพื้นบ้านและผลผลิตทางการเกษตรจากชาวสวนในพื้นที่ ที่นำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา อาทิ สลัดโรล ผักปลอดสาร ข้าวโพดย่าง ข้าวเหนียวส้มตำ กล้วยทอด ลูกชิ้นปิ้ง ทับทิมกรอบ ข้าวต้มมัด และกะหรี่ปั๊บ รวมถึงเมนูเด็ดอย่างกุ้งแม่น้ำย่างสดใหม่ ที่ส่งกลิ่นหอมชวนลิ้มลอง ท่ามกลางบรรยากาศสวนอันร่มรื่น

อีกหนึ่งจุดเด่นที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว คือการสาธิต “เตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว” แบบโบราณ ที่เปิดให้ชมกระบวนการผลิตแบบสด ๆ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าวโดยตรง รวมถึงกิจกรรมพายเรือในร่องสวน ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนอย่างใกล้ชิด

น.ส.เรณู กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดร่องสวนยายแพง ถือเป็นตลาดเพื่อชุมชนที่มุ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กันไป โดยเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

สำหรับผู้สนใจสามารถเดินทางมาเที่ยว “ตลาดร่องสวนยายแพง” ได้ที่ถนนสายอัมพวา–ดำเนินสะดวก ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีที่จอดรถรองรับประมาณ 70 คัน หรือสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-848-1921 พร้อมปักหมุด GPS ชื่อ “ตลาดร่องสวนยายแพง สมุทรสงคราม”








ย้อนวันวานสุดคึกคัก! “ตลาดร่องสวนยายแพง” เนรมิตกลิ่นอาย มนต์รักลูกทุ่ง รับสงกรานต์ ชวนเที่ยววิถีชุมชนบางคนที
