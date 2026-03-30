ได้เรื่องแล้ว!ผู้ว่าฯน่านสั่งด่วน นอภ.เวียงสา ยกทีมเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังทุ่งนา-บ้านเรือน จนชาวบ้านระทมเรื้อรัง 3 ปี

น่าน - ผู้ว่าฯ น่าน สั่งด่วน..เร่งแก้ไขปัญหาเมืองขยายตัว-การถมดินขวางทางน้ำธรรมชาติ จนน้ำท่วมขังทุ่งนาจนชาวบ้านทำนาไม่ได้มาร่วม 3 ปี - บ้านเรือนชาวเวียงสา ถูกท่วมขังยาวนานกว่า 2 ปี ล่าสุด นอภ.-สาธารณสุขอำเภอฯ-ทีมแพทย์/พยาบาล-อปท.พร้อมผู้นำท้องที่ท้องถิ่น
วันนี้(30 มี.ค.69) นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการด่วนถึง นายบัณฑูร สุนทรสมบัติ นายอำเภอเวียงสา เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านดอนไชย ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา ซึ่งเกิดจากการถมที่ดินและการขยายตัวของเมือง
กระทั่งทำให้ทางระบายน้ำตามธรรมชาติถูกปิดกั้น น้ำไม่สามารถไหลผ่านออกไปได้ตามปกติ จนกลายเป็นน้ำขังสะสมในพื้นที่นาข้าว กว่า 100 ไร่ ชาวนา 30 ครัวเรือนไม่สามารถทำนาข้าวได้นานถึง 3 ปี และบริเวณบ้านเรือนของประชาชน ที่ถูกน้ำท่วมขังบ้านชั้นล่างและพื้นที่โดยรอบบริเวณบ้าน จนได้รับความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันนานกว่า 2 ปีแล้ว
ล่าสุด นายบัณฑูร สุนทรสมบัติ นายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยนายจวน จันเครื่อง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง และ นายกิตติวัชร์ มั่งมี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความอำเภอเวียงสา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเวียงสา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกลางเวียง และผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนไชยหมู่ที่ 13 ตำบลกลางเวียงสา ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
กรณี น้ำท่วมขังบ้านของ นางสมจิต เผือทะนา อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 185 หมู่ 13 บ้านดอนไชย ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา ซึ่งเบื้องต้นจะให้กองร้อย อส.อ.เวียงสา กับผู้ใหญ่บ้านดอนไชย และเทศบาลตำบลกลางเวียง ช่วยกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหลังบ้านออก เพื่อจะได้นำดินมาถมเป็นคันกั้นน้ำหลังบ้าน ก่อนเร่งสูบระบายน้ำออกและทำความสะอาดบ้านเรือน กำหนดเริ่มในวันพรุ่งนี้ (31 มี.ค.69) ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวทางโรงเรียนสาได้ดำเนินขุดรางระบายน้ำและจะวางท่อระบายน้ำเพื่อจะได้ระบายน้ำออกจากทุ่งนาต่อไป
ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและเจ้าที่โรงพยาบาลเวียงสาได้ตรวจสุขภาพ ยังไม่พบว่าเป็นโรคผิวหนังหรือโรคที่มากับน้ำ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องห้องน้ำชั้นล่าง ซึ่งหากดำเนินการสูบระบายน้ำออกและทำความสะอาดก็สามารถกลับใช้งานได้ตามปกติ