(คลิป)ร้อนเกินเบอร์!ชาวหนองคายพาลูกหลานเล่นหาดทรายน้ำโขงคลายร้อน

หนองคาย-ร้อนตับแทบแลบ ชาวหนองคาย พาลูกหลานเล่นน้ำหาดทรายแม่น้ำโขง คลายร้อน ชมวิวเวียงจันทน์ฝั่ง สปป.ลาว กินข้าวเหนียว ปลาเผา ส้มตำแซ่บๆ
บรรยากาศที่หาดทรายทอง บ้านหัวทราย ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งเป็นหาดทรายแม่น้ำโขง อยู่ตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในช่วงหน้าร้อนจะเกิดหาดทรายขึ้น ชาวตำบลพานพร้าวได้ร่วมใจกันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเล่นน้ำในแม่น้ำโขง พ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลานมาเล่นน้ำ ชาวหนองคาย นักท่องเที่ยว เล่นน้ำคลายร้อน ชมวิวนครหลวงเวียงจันทน์ และรับประทานอาหารที่พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ เปิดร้านขาย เช่น ปลาเผา ส้มตำ เมนูอาหารอีสาน ของว่าง เครื่องดื่มมากมาย มีบริการเล่นเรือลาก
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบทั้งด้านความปลอดภัย กำหนดจุดเล่นน้ำ ร่องน้ำลึกจะมีแนวกั้นไม่ให้นักท่องเที่ยวล้ำเข้าไปในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จัดจุดจอดรถ ห้องน้ำให้บริการ และกวดขันด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอาหารสะอาดรสชาติอร่อย รวมถึงติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ชัดเจนด้วย
นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำที่หาดทรายฟองได้ไปจนกว่าน้ำโขงจะเพิ่มระดับสูงขึ้น หรือประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี.
