น้ำมันพุ่งดันราคาหมูเป็นขยับ 72บาทต่อ กก. ตลาดสด​พัทยาเงียบเหงา ชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- น้ำมันพุ่งดันราคาหมูเป็นพุ่งสูง 72บาทต่อ กก.ทำตลาดสดพัทยาเงียบเหงา  ชาวบ้านหันประหยัดค่าใช้จ่ายซื้อเท่าที่จำเป็น

วันนี้ ( 30 มี.ค.)​ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการค้าขายในตลาดสดอมร ซึ่งเป็นตลาดค้าอาหารสดขนาดใหญ่ใน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบว่าไม่คึกคักเท่าที่ควรเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง และลดปริมาณการซื้อวัตถุดิบจากภาวะค่าครองชีพที่พุ่งสูง จากผลกระทบราคาน้ำมันจนทำให้ราคาผักและของสดปรับตัวสูงแทบทุกรายการ

ขณะที่เจ้าของร้านจำหน่ายหมูสดรายหนึ่ง เผยว่าราคาหมูมีความผันผวนต่อเนื่อง และปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศลอยตัวราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบปัจจัยหลักจากสภาพอากาศในฤดูร้อนที่ทำให้หมูเจริญ​เติบโตน้อยลง

โดยปัจจุบันราคาหมูปรับขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละประมาณ 5–10 บาทต่อสัปดาห์ และยังไม่มีแนวโน้มลดลงในระยะสั้น

และในวันนี้ ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ยังปรับขึ้นอีก 2 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาอ้างอิงพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ขยับจาก 70 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 72 บาทต่อกิโลกรัม










น้ำมันพุ่งดันราคาหมูเป็นขยับ 72บาทต่อ กก. ตลาดสด​พัทยาเงียบเหงา ชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่าย
