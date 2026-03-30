ศูนย์ข่าวศรีราชา- น้ำมันพุ่งดันราคาหมูเป็นพุ่งสูง 72บาทต่อ กก.ทำตลาดสดพัทยาเงียบเหงา ชาวบ้านหันประหยัดค่าใช้จ่ายซื้อเท่าที่จำเป็น
วันนี้ ( 30 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการค้าขายในตลาดสดอมร ซึ่งเป็นตลาดค้าอาหารสดขนาดใหญ่ใน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบว่าไม่คึกคักเท่าที่ควรเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง และลดปริมาณการซื้อวัตถุดิบจากภาวะค่าครองชีพที่พุ่งสูง จากผลกระทบราคาน้ำมันจนทำให้ราคาผักและของสดปรับตัวสูงแทบทุกรายการ
ขณะที่เจ้าของร้านจำหน่ายหมูสดรายหนึ่ง เผยว่าราคาหมูมีความผันผวนต่อเนื่อง และปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศลอยตัวราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบปัจจัยหลักจากสภาพอากาศในฤดูร้อนที่ทำให้หมูเจริญเติบโตน้อยลง
โดยปัจจุบันราคาหมูปรับขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละประมาณ 5–10 บาทต่อสัปดาห์ และยังไม่มีแนวโน้มลดลงในระยะสั้น
และในวันนี้ ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ยังปรับขึ้นอีก 2 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาอ้างอิงพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ขยับจาก 70 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 72 บาทต่อกิโลกรัม