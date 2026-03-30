(คลิป)ทึ่งเกินบรรยาย!วิ’ลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ประดิษฐ์รถสุดประหยัดพันกว่ากิโลฯ/ลิตร คว้าแชมป์สนามช้าง

พิษณุโลก – ประหยัดจนน่าทึ่งเกินบรรยาย..วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก โชว์รถประดิษฐ์แข่งประหยัดน้ำมันทำสถิติสูงสุดถึง 1,023.613 กม./ลิตร คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานแชมป์ประเทศไทย ส่วนมอ’ไซค์ฮอนด้า คว้าอันดับ 3 ด้วยสถิติประหยัดได้ถึง 818 กิโลเมตรต่อลิตร
วันนี้(30 มี.ค.69) นายพินิจ บุญโสภา ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกและคณะผู้บริหาร, อาจารย์และนักศึกษาจัดแสดงโชว์ที่วิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังเข้าร่วมการแข่งขันรถประดิษฐ์ “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง (Honda Eco Mileage Challenge) เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 69 ครั้งที่ 28 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ทำสถิติ 1,023.613 กิโลเมตรต่อลิตร คว้าถ้วยพระราชทานแชมป์ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงระดับประเทศ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพรกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรถจักรยานยนต์ Honda Super Cub และเงินรางวัลพัฒนาทีมอีก 30,000 บาท
นอกจากนี้ทีมรถประดิษฐ์สารพัดช่างพิษณุโลก (ทีมปราบไตรจักร) ซึ่งส่งนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกร่วมแข่งขันอีกหลายรายการ ยังสามารถคว้าอันดับ 3 ประเภทฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงระดับประเทศ คือ ทำสถิติความประหยัดน้ำมันได้ถึง 818 กิโลเมตรต่อลิตร
ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่ใช้ร่วมการแข่งขัน เป็นรถรุ่นสแตนดาร์ด ที่นำมาปรับแต่งลดน้ำหนักรถจนเบามาก พร้อมปรับแต่งลูกปืนจนรถจยย.ไหลลื่น ค่อยๆทำความเร็วบนสนามช้างเซอร์กิต ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งบางครั้งต้องปิดเครื่อง ปล่อยไหลบ้าง ตามกฎแข่งขันประหยัดน้ำมัน
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก กล่าวว่า การแข่งขันระดับประเทศครั้งนี้ มีสถาบันอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 500 แห่ง วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกสามารถคว้าแชมป์ถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความปลาบปลื้มใจและความภาคภูมิใจที่สร้างชื่อเสียงกลับมาสู่วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ทั้งนี้ประเทศไทยได้เริ่มจัดการแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ทางวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกได้สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา โดยมีคณะอาจารย์แผนกช่างยนต์ช่วยกันส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์รถประหยัดน้ำมันเรื่อยมาจนกระทั่งประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ นักเรียน นักศึกษา ที่จบจากสถาบันแห่งนี้ อาจมีอาชีพเป็นวิศวกรชั้นนำได้ หรือนำความรู้ ทักษะต่างๆที่เรียนมาไปประกอบอาชีพของตนเองไม่อายใคร
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกเปิดรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกช่างยนต์ หากนักเรียนคนใด สนใจก็สามารถเรียนได้ เพราะค่าเทอมถูกที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่ายมากๆ หากไม่มีทุน ทางวิทยาลัยฯสามารถจะจัดหาทุนค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาที่มีฐานะยากจนอีกด้วย
นายยงยุทธ สิงหเดช อาจารย์แผนกช่างยนต์ กล่าวว่า การพานักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ไปทำการแข่งขันครั้งนี้ ถือว่าเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอาชีวศึกษาได้นำความรู้ด้านวิชาการมาผสานกับความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งนักศึกษาไปทำการแข่งขันครั้งนี้ประกอบไปด้วยนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างยนต์ ซึ่งมีสมาชิกในทีม คือ น.ส.พัชราภร โลสุดา นายสุรศักดิ์ จูจันทร์ นายสุรชัย จูจันทร์ นาย สุรชาติ จูจันทร์ นายนวมิน สมบูรณ์ และนายสุริยันต์ พ่วงไผ่ (คนขับรถประดิษฐ์) แต่ละคนมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานชัดเจน ตนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านต่างๆ อาทิ การปรับแต่งจูนเครื่องยนต์ และสอนเทคนิคการขับขี่ของตัวรถที่ออกแบบมาให้ลู่ลมเพื่อให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่สุด
ภายใต้กฎข้อบังคับมากมาย อาทิ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทีมปราบไตรจักรก็สามารถสร้างสถิติผลงาน 1,023.613 กิโลเมตรต่อลิตร อนาคตจะพัฒนาต่อยอดกับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และรถยนต์ให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่ง อันดับแรก จะต้องปรับพฤติกรรมการขับขี่ เช่น หากจอดติดสัญญาณไฟจราจร ควรดับเครื่องยนต์ เพื่อประหยัดน้ำมันฯลฯ