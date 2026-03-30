ร้านข้าวสารเขาวงโอดวิกฤตน้ำมันแพงทำเศรษฐกิจทรุดค้าขายฝืด

กาฬสินธุ์-ร้านขายข้าวสารเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โอดวิกฤตน้ำมันแพง แถมหาเติมยาก ส่งผลให้ลูกค้าหายเกลี้ยงเศรษฐกิจไม่ดี มีแต่จะเจ้ง วอนรัฐบาลเร่งแก้ไข
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากภาวะวิกฤติน้ำมันปรับราคาสูงขึ้นลิตรละเกือบ 40 บาท และยังหาเติมยากลำบาก ส่งผลกระทบกับประชาชนทุกอาชีพ ทั้งร้านค้า ร้านขาย ได้รับความเดือดร้อนยอดขายกระทบไปตามๆกัน
น.ส.อรอุมา ไชยสวาท 34 ปี ลูกจ้างร้านเมรีข้าวสาร อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่ อ.เขาวง ว่า ในขณะนี้ เนื่องจากน้ำมันที่ปรับราคาขึ้นสูงอย่างรวดเร็วและอีกทั้งยังหาเติมได้ยากทำให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยน้อยลง เพราะตู้องเซฟตัวเอง และตอนนี้สถานการณ์ที่ร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆ เจอเหมือนกันคือออเดอร์หาย ทั้งนี้ถึงแม้ตอนนี้ราคาน้ำมันจะสูงขึ้นแต่ทางร้านค้าในพื้นที่ส่วนมากก็ยังไม่ได้มีการปรับราคาสินค้าขึ้นแต่อย่างใด เช่น ข้าวเขาวงก็ยังจำหน่ายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 30 -40บาทเหมือนเดิม
น.ส.อรอุมา กล่าวอีกว่า สำหรับตอนนี้สิ่งที่ห่วงจริงๆคือราคาน้ำมัน เพราะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจข้างหน้าอีกมาก โดยเฉพาะเงินเฟ้อ และข้าวของที่จะแพงขึ้น บรรยากาศของร้านเห็นชัดเจนได้เลยว่าไม่มีลูกค้าเลย คนก็ไม่กล้าเข้ามาซื้อ เพราะเลือกเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น
สำหรับการค้า พ่อค้าแม่ค้าอย่างพวกตน หากราคาน้ำมันยังแพงแบบนี้ถ้าแบกรับภาระไม่ไหวจริงๆก็คงต้องปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อความอยู่รอดของตนเอง จึงอยากรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วด้วย