เชียงใหม่จมฝุ่นมลพิษสูงยึดอันดับโลก เหตุลอบเผาป่าผุดพรึ่บกว่า780จุด ทำ จนท.ลุยดับถึงขั้นท้อต้องจุดธูปสาปแช่ง

เชียงใหม่-เชียงใหม่จมฝุ่นควันคลุมทึบทั่วเมืองเผชิญวิกฤติคุณภาพอากาศต่อเนื่อง ค่ามลพิษทะยานยึดอันดับโลกเหนียวแน่น เหตุไฟลอบเผาป่าผุดทั่วพื้นที่ จุดความร้อนพุ่ง 787 จุด ระดมกำลัง จนท.และอาสาสมัครลุยดับไม่ได้หยุด แต่มีจุดใหม่ผุดขึ้นตลอด จนต้องจุดธูปสาปแช่ง หวังอาศัยพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลงโทษมือเผา
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(30 มี.ค.69) สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จากการลักลอบจุดไฟเผาป่าเป็นจำนวนมากทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการตรวจพบจุดความร้อน(Hotspot)จากดาวเทียม Suomi NPP รอบเช้าวันนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อนทั้งสิ้น 787 จุด มากที่สุดที่อำเภอเชียงดาว 149 จุด รองลงมา ได้แก่ สะเมิง 100 จุด,พร้าว 96 จุด และแม่แตง 92 จุด ทั้งนี้ทำให้ตลอดทั้งวันนี้สภาพทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันจนไม่สามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพได้จากระยะไกลเหมือนช่วงปกติ และสามารถรับรู้ได้ถึงกลิ่นไหม้ที่ลอยโชยอยู่ในอากาศอย่างชัดเจน
ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสูงเกินค่ามาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพทุกสถานี โดยผลการตรวจวัดจากสถานีในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลหางดง อำเภอฮอด,ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม และตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 12.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 100.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,55.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,74.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,68.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,103.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ292.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 226,148,198,182,229และ418 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100
ด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลกแบบเรียลไทม์ เมื่อเวลา 12.00น. วันนี้ พบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 207 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 132 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่ไม่ถูกสุขภาพอย่างมาก โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวสูงเป็นอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ เมืองกัมปาลา ประเทศยูกันดา ดัชนีคุณภาพอากาศ 1161 US AQIและอันดับ 3 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 159 US AQI
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า จากสถานการณ์การลักลอบเผาป่าในหลายพื้นที่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครภาคประชาชนต้องระดมกำลังกันเข้าช่วยดับไฟอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาและแทบไม่ได้หยุดพัก โดยพบว่าในหลายพื้นที่ เช่น อำเภอแม่ออน ในส่วนของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครต้องทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องตลอดวันจนไม่ได้หยุดพักกินข้าว รวมทั้งพบว่าเมื่อสามารถดับไฟได้แล้ว กลับมีคนลักลอบเผาซ้ำอีก ซึ่งทำให้ไม่ได้หยุดพักจนต้องตัดสินใจใช้วิธีจุดธูปสาปแช่งคนที่ลักลอบเผา เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยลงโทษ