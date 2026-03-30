เปิดแล้ว “หาดปากหมาก” แลนด์มาร์คใหม่ เล่นน้ำคลายร้อนเมืองเลย

เลย-เปิดแล้ว “หาดปากหมาก อ.เมืองเลย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เผยภูมิทัศน์โดดเด่น ฝายชะลอแม่น้ำเลย จากกระสอบทรายและไม้ไผ่ ทำให้น้ำไหลผ่านคล้ายน้ำตก ทั้งมีหาดทรายสวย พร้อมซุ้มบริการอาหารเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย คาดสงกรานต์นี้มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำคึกคักเป็นพิเศษ
เมื่อเร็วๆนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเลย ร่วมกันเปิดแหล่งท่องเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนแห่งใหม่ “หาดปากหมาก” พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ด้วยการนำกระสอบทรายมาวางเรียงราย เป็นฝายชะลอน้ำแม่น้ำเลย ในช่วงหน้าแล้ง กลายเป็นหาดทรายสวย ให้นักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำคลายร้อน ทั้งมีซุ้มนั่งรับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม รวมถึงห่วงยางให้เช่าเล่นน้ำคลายร้อน ซึ่งช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำคึกคักเป็นพิเศษ
นายอนันต์ สีกา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เปิดเผยว่า ที่มาของ “หาดปากหมาก” นั้นเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแรงร่วมใจทั้ง อบต.ศรีสองรัก หน่วยงานทหาร มทบ.28, ร.8 พัน.1, กรมทหารพรานที่ 21 พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านจิตอาสากว่า 100 คน ร่วมกันอสร้างฝายชะลอน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในโครงการก่อสร้างฝายกระสอบทราย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในแม่น้ำเลย
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนแห่งใหม่ มีลักษณะเป็นหาดทรายขาวริมแม่น้ำเลย น้ำใสไหลเย็น โอบล้อมด้วยทัศนียภาพของขุนเขาที่สวยงาม โดยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์-อาทิตย์ จะมีผู้ปกครองนำเด็กๆมาเล่นน้ำจนเต็มพื้นที่กว่า 300-500 คน
นอกจากจุดเด่นด้านทัศนียภาพแล้ว หาดปากหมากยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีซุ้มนั่งรับประทานอาหาร ให้บริการมากกว่า 20-30 ซุ้ม จัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีชาวบ้านมาเปิดร้านอาหารให้บริการด้วยเมนูเด็ดของชุมชน พร้อมอาหารตามสั่งทั้งส้มตำ ปลาย่าง ไก่ย่าง และเมนูยอดฮิตอย่าง หมาล่า ไก่อบโอ่ง พร้อมเครื่องดื่มและน้ำปั่นคลายร้อน
ขณะเดียวกันหาดปากหมาก ด้วยลักษณะของฝายชะลอน้ำแบบใช้กระสอบทรายผสมไม้ไผ่ ทำให้น้ำไหลผ่านคล้ายน้ำตก มีกิจกรรมมวยทะเล พร้อมเวทีลอยน้ำให้เด็กๆเล่นน้ำ เพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้มาเยือน พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย มีบริการเช่าห่วงยางและเสื้อชูชีพ โดยตั้งทีมจิตอาสาคอยเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาทำการ
ทั้งนี้การเปิดหาดปากหมาก ถือเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน จุดเด่นคือทำเลที่ตั้งที่ไม่ไกลจากตัวอำเภอเมืองเลย การเดินทางสะดวกสบาย คาดว่าช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเล่นน้ำคลายร้อนจำนวนมาก โดยพื้นที่ห่างจากอำเภอเมืองเลยเพียง 19 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่โทร 086-001-3919