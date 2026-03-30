สื่อศรีราชาผนึกกำลังพันธมิตร ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา “ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง” ชลบุรี–มุกดาหาร

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งมอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อยกระดับโอกาสทางการเรียนรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันในสังคม
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2569 นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อการศึกษาจากพี่สู่น้อง ชลบุรี–มุกดาหาร” โดยบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรในจังหวัดชลบุรี ในการส่งมอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางปณิดา พันธ์ุโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายชลิต ทิพย์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่นักเรียนและใช้สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของกาชาดจังหวัดมุกดาหารต่อไป
ทั้งนี้ สมาคมสื่อมวลชนศรีราชาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของจำเป็น ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการปลูกฝังคุณค่าของการแบ่งปัน ความเอื้ออาทร และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป