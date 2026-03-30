ลดภาระค่าใช้จ่าย!หิ้วผักผลไม้ปลูกสวนหลังบ้านแบ่งปันเพื่อนที่ทำงาน

หนองคาย-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดหนองคาย หิ้วผัก ผลไม้ ผลผลิตปลูกที่บ้าน แบ่งปันกัน ลดภาระค่าครองชีพ แบ่งรอยยิ้มด้วยการแบ่งปัน ตามโครงการ “IS ปันสุข”
วันนี้ (30 มี.ค.69) ที่อาคารบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดหนองคาย อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้พากันหอบหิ้วผัก ผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตร มาจากบ้าน นำใส่ตะกร้า วางไว้บริเวณจุดลงชื่อทำงานประจำวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “IS ปันสุข” IS เป็นชื่อย่อมาจาก คณะสหวิทยาการ นั่นเอง ในวันนี้มีทั้งกล้วย มะม่วง มะนาว มะกรูด ผักแคล ตะไคร้ ดอกอัญชัน มะเขือเทศ มะละกอ เป็นต้น
นางมันจณา คงทวี ผู้ริเริ่มโครงการนี้ บอกว่า ที่บ้านปลูกผักหลายชนิด ผลผลิตมีมาก ในแต่ละวันจึงตัดมาแบ่งให้เพื่อนร่วมงาน แล้วจะโพสต์ลงในเฟซบุคว่าวันนี้มีผักอะไร ใครสะดวกก็สามารถมาหยิบไปได้เลย และใช้ชื่อโครงการนี้ว่า “IS ปันสุข” เป็นการแบ่งปันความสุขให้กัน ทำมาเรื่อย ๆ เริ่มจากคนเดียว หลังจากนั้นเพื่อน ๆ อาจารย์คนอื่นเห็น ก็นำมาสมทบ กลายเป็นว่าในแต่ละวันจะมีทั้งผัก ผลไม้ นานาชนิด หอบหิ้วมาจากบ้านวางไว้ตั้งแต่เช้า ไม่นานก็หมด ทำเช่นนี้มาได้ประมาณปีเศษแล้ว ผลตอบรับดี ทุกคนมีความสุข
ด้านนางศรุดา ชนะภักดิ์ ขายอาหารอยู่ในมหาวิทยาลัย ก็มาเลือกผัก ผลไม้ที่ต้องการ โดยบอกว่า โครงการนี้ดีมาก ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ตนก็มักจะมาเลือกผักที่ต้องการ นำไปปรุงอาหารแลกเปลี่ยนกันด้วย
ขณะที่อาจารย์จักรวาล กลีบบัว รองคณบดี คณะสหวิทยาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้จริง ๆ แล้วไม่ได้มีงบประมาณอะไร แต่เป็นการนำผัก ผลไม้ ผลผลิตที่มีมาแบ่งปันกัน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วย ไม่เฉพาะบุคลากรเจ้าหน้าที่เท่านั้นนักศึกษาก็สามารถมาใช้บริการได้เช่นกัน เป็นการปลูกฝังความคิดที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นในสังคม สร้างค่านิยมในการเป็นสังคมที่มีความสุขไปด้วย.