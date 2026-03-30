สัปดาห์หน้าหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก4บาท/กิโลฯคาดก่อนถึงสงกรานต์ราคาขยับเพิ่มอีก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-แม่ค้าเขียงหมูในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่นเผย สัปดาห์หน้าราคาหน้าฟาร์มแจ้งจะปรับขึ้นอีก 4 บาท หลังปรับมาแล้ว 10บาท/กิโลกรัมเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คาดก่อนถึงสงกรานต์ราคามีโอกาสขยับขึ้นเรื่อยๆ
30 มี.ค. 69 ที่ตลาดสดเทศบาล1 เขตเทศบาลนครขอนแก่น จากการสำรวจพบว่า หมูสดหน้าเขียงทยอยปรับขึ้นราคาอีกกิโลกรัมละ 10 บาท ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากเดิมหมูสามชั้น กิโลกรัมละ160 บาท ขึ้นเป็น กิโลกรัมละ 170 บาท และมีแนวโน้มปรับขึ้นอีกเรื่อยๆจนถึงช่วงสงกรานต์
นางคนึงนิตย์ โนนทนวงษ์ อายุ 60 ปี แม่ค้าหมูสด บอกว่า เนื้อหมูปรับราคาขึ้นมาเยอะพอสมควร เพราะหน้าฟาร์มปรับราคาขึ้นหมูหน้าเขียงก็ต้องปรับขึ้นตามไปด้วย ซึ่งราคาหมูหน้าฟาร์มจะอยู่ที่ประมาณ กิโลกรัมละ 70 กว่าบาท ทำให้หมูหน้าเขียง ซึ่งเป็นการขายปลีกได้ปรับขึ้นมา กิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งทยอยปรับขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. เดิมหมูสามชั้น สันคอ กิโลกรัมละ 160 บาท ปรับเป็น 170 บาท ส่วนหัวไหล่ สะโพกหมู สันนอก จากเดิมกิโลกรัมละ 140 บาท ปรับเป็น 150 บาท
สาเหตุเนื่องมาจากอากาศร้อน หมูโตช้าทำให้ออกสู่ตลาดช้า และเป็นอย่างนี้เกือบทุกปี เนื่องจากหน้าร้อนหมูจะโตช้าทำให้ปริมาณหมูมีน้อย ไม่พอต่อความต้องการของตลาด และตนได้มีการตรึงราคาเนื้อหมูบางส่วนไว้ เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนด้วย
โดยส่วนตัวเชื่อว่าการปรับราคาขึ้นนั้น ไม่เกี่ยวกับวิกฤตน้ำมันที่กำลังเป็นอยู่เพราะราคาหมูเริ่มปรับมาก่อนที่จะมีปัญหาแล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จนถึงช่วงสงกรานต์ราคาอาจจะปรับขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องเพราะหน้าฟาร์มแจ้งมาแล้วว่าสัปดาห์หน้าหมูเป็นหน้าฟาร์มจะปรับขึ้นอีกถึง กิโลกรัมละ 4 บาท