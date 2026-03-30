สะพรึง! “เมืองปาย”ส่อกลายเป็นแอ่งกระทะมรณะ พบคุณภาพอากาศเลวร้ายทุบทุกสถิติโลก

แม่ฮ่องสอน – ไฟป่าโหมเพิ่มต่อเนื่อง..จุดความร้อนโผล่แอ่งกระทะ แม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอกเกิน 600 จุด ค่ามลพิษพุ่ง ล่าสุดรองผู้ว่าฯลงพื้นที่ปาย พบการแก้ไขปัญหาไฟป่ายุ่งยากและซับซ้อนกว่าที่คิด หลังดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) สูงสุดเท่าที่โลกเคยบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มลพิษ
วันนี้(30 มี.ค.69) นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ตำบลเมืองแปง อ.ปาย พบว่าสถานการณ์ยังคงมีความซับซ้อนและยากต่อการควบคุม เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและปัจจัยทางธรรมชาติ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนการทำงานโดยเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคประชาชน
เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแผนกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าเข้าพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการดำเนินการสำคัญประกอบด้วย การจัดทำแนวกันไฟ: เพื่อจำกัดวงการลุกลามของเพลิง ปฏิบัติการดับไฟภาคสนาม การทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อาสาสมัคร และชาวบ้านในพื้นที่ การสนับสนุนทรัพยากร การระดมเครื่องมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่สำคัญคือ ความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญ
หากสถานการณ์เกินขีดความสามารถของพื้นที่ ให้เร่งประสานงานขอรับการสนับสนุนจากระดับจังหวัดโดยทันที เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้สั่งการให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์รายวันและวางแผนรับมือตามระดับความรุนแรงของไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมในช่วงฤดูแล้งนี้
สถานการณ์ไฟป่าล่าสุดในเช้าวันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2569 รอบเช้า เวลา 02.01 น. พบจุดความร้อน 610 จุด
ขณะที่ข้อมูล 10 อันดับเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของประเทศไทย ของเพจ มส@เที่ยวแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2569 อันดับ 1.ตำบลเวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ค่า Pm 2.5 วัดได้ 940 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อันดับ 2. ตำบลแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ค่า Pm 2.5 วัดได้ 485 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อันดับ 3. ตำบลเวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ค่า Pm 2.5 วัดได้ 397 4. อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ค่า Pm 2.5 วัดได้ 369 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อันดับ 5. อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ค่า Pm 2.5 วัดได้ 342 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อันดับ 6.อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ค่า Pm 2.5 วัดได้ 241 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อันดับ 7.อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ค่า Pm 2.5 วัดได้ 240 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อันดับ 8.ตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่ ค่า Pm 2.5 วัดได้ 237 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อันดับ 9. อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง ค่า Pm 2.5 วัดได้ 236 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ อันดับ 10. อำเภอเมือง จ.พะเยา ค่า Pm 2.5 วัดได้ 230 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
เพจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ได้โพสต์ว่า..ด่วน! ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ทุบสถิติโลก AQI พุ่งนรก 1,357 ปาย, แม่ฮ่องสอน วิกฤตการณ์อากาศขั้นสูงสุดที่ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) พุ่งแตะ 1,357 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. สูงที่สุดเท่าที่โลกเคยบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มลพิษ ทะลุทุกเพดานการวัดคุณภาพอากาศ เข้าขั้นภัยพิบัติรุนแรง
แอ่งกระทะมรณะพื้นที่เวียงเหนือถูกควันไฟป่ากักขัง จนสภาพอากาศกลายเป็นพิษต่อการหายใจ 100% อันตรายสูงสุดค่าฝุ่นสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยหลายสิบเท่าตัว เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตทันที ขณะนี้พื้นที่ ต.เวียงเหนือ กลายเป็น “จุดแดงดับ“ ที่อากาศแย่ที่สุดในโลก ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศปิดตายและฝุ่นควันหนาทึบระดับมองไม่เห็นทาง