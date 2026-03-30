วิสามัญคาป่าอีก 8 ศพ!ทหารสกัดคาราวานยานรก เข้าชายแดนเชียงใหม่ 2 ขบวน ยึดไอซ์ร่วมครึ่งตัน-ยาบ้าล้านเม็ด

เชียงใหม่ – วิสามัญเบ็ดเสร็จอีกไม่ต่ำกว่า 8 ศพ..ทหารกองกำลังผาเมือง ปะทะคาราวานยานรกแห่แบกกระสอบฟาง-สะพายเป้ เลาะป่าเข้าชายแดนม่อนปิ่น เมืองฝาง เชียงใหม่ วันเดียว 2 ขบวน เบื้องต้นจุดแรกโดนยิงสกัดดับคาช่องทางผาบ่อง 2 ศพ ยึดไอซ์ร่วมครึ่งตัน จุดที่สองถูกวิสามัญ 6 ศพ พร้อมยาบ้า 10 กระสอบ ไม่ต่ำล้านเม็ด
เช้าวันนี้ (30 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารม้า ฉก.ไชยานุภาพ (ม.5 รอ.) และทหารพราน ร้อย ทพ.3207 บก.ควบคุมทหารพราน ศปก.กองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หลายจุด หลังจากมีการยิงปะทะกับขบวนการขนยาเสพติดอย่างหนักหลายจุด
โดยก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ทหารม้า ฉก.ไชยานุภาพ สืบทราบว่ากลุ่มขบวนการจะพากันขนยาเสพติดเข้ามาทางช่องทางผาบ่อง บ้านลาน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-4 เม.ย.2569 จึงสั่งการให้ ร้อย ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ วางกำลังสกัดกั้นเอาไว้อย่างต่อเนื่อง
กระทั่งหัวค่ำวันที่ 29 มี.ค. ตรวจพบกลุ่มคนประมาณ 15-20 คน พากันแบกกระสอบฟางเดินลัดเลาะป่าเขาเส้นทางโป่งน้ำร้อนเข้ามายังฝั่งไทย เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้แสดงตัวเพื่อจะเข้าไปตรวจค้น แต่กลุ่มคนดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที สิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยจึงวางกำลังควบคุมพื้นที่เอาไว้ตลอดคืน
รุ่งเช้าจึงเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดปะทะพบคนร้ายถูกอาวุธของเจ้าหน้าที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 2 ศพ และพบมีกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเบื้องต้น 18 ใบ เมื่อเปิดพิสูจน์เบื้องต้นพบแต่ละกระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) คาดว่ามีน้ำหนักรวมกันทั้งหมดประมาณ 400 กิโลกรัม
อีกจุดเจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.3207 บก.ควบคุมทหารพราน ศปก.กองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้ออกลาดตระเวนบริเวณพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านปางตอง ต.ม่อนปิ่น ได้ยิงปะทะกับขบวนการขนยาเสพติด 15-20 คน ซึ่งพากันขนกระสอบฟางเข้ามาทางชายแดนดังกล่าว ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยส่วนคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเบื้องต้นจำนวน 6 ศพ และมีกระสอบฟางตกกระจัดกระจายอยู่จำนวน 10 ใบ ภายในกระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เต็มทุกใบคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเม็ด
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้(30 มี.ค.)เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างควบคุมพื้นที่และตรวจสอบของกลางทั้งหมดอยู่.