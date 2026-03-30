จันทบุรี- เริ่มแล้ว !! เจ้าหน้าเกษตรสนธิกำลังฝ่ายปกครองจันทบุรี ตั้งจุดคัดกรองทุเรียนอ่อนกลางแยกไฟแดงขลุง หลังมีกระแสทุเรียนอ่อนจากตราดทะลักออกนอกพื้นที่ พบรถคอกบรรทุกทุเรียนเต็มคันใช้ทั้งเส้นทางหลัก-เส้นทางรองหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
จากกรณีที่ นายชลธี นุ่มหนู อดีตผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 (สวพ.6)อดีตหัวหน้าชุดเล็บเหยี่ยวพิทักษ์ทุเรียนไทย และอดีตมือปราบทุเรียนอ่อน ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า
"สายข่าวแจ้งว่า เมื่อคืนมีทุเรียนหมอนทองอ่อน ออกจากตราดเยอะมาก เข้าใจว่า ล้งต้องการดันสินค้าให้เต็มตู้ออกตลาดให้ทันเชงเม้ง ไม่สนว่า ตลาดจะพังทำแบบนี้เหมือนเผาบ้านตนเอง"จนทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น และส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งทำการตรวจสอบนั้น
ล่าสุดเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา ( 29 มี.ค.) หน่วงงานที่เกี่ยวข้องใน จ.จันทบุรีทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และฝ่ายปกครอง อ.ขลุง และ ตำรวจ ได้สนธิกำลังตั้งจุดคัดกรองคุณภาพทุเรียนขาเข้ากลางแยกไฟแดง อ.ขลุง และได้พบรถกระบะคอกซึ่งบรรทุกทุเรียนมาเต็มคันมุ่งหน้าเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก
จึงเรียกทำการตรวจสอบ พร้อมขอให้เจ้าของรถทุกคันสุ่มหยิบทุเรียนจำนวน 3 ลูก เพื่อตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้ง ซึ่งก็พบว่ามีทั้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และผ่านเกณฑ์
ซึ่งในรายที่ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เดินทางต่อไปได้ ส่วนรถคอกคันที่บรรทุกทุเรียนและผลการตรวจไม่ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะบันทึกปากคำพร้อมล้งปลายทางที่จะลงเพื่อประสานให้เจ้าหน้าที่ สวพ.6 เข้าทำการตรวจสอบที่ล้งดังกล่าวในวันนี้
และยังมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตั้งด่านตรวจบนถนนสายหลักกลางสี่แยก อ.ขลุง ได้ตรวจพบรถกระบะมีคอกบรรทุกทุเรียนหลายคัน เลี่ยงใช้เส้นทางรองโดยเฉพาะเส้นทางในหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้ถูกตรวจสอบคุณภาพทุเรียนเป็นจำนวนมากเช่นกัน
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตุว่า รถคอกที่บรรทุกทุเรียนมุ่งหน้าเข้า จ.จันทบุรี หลายคันจะใช้แผ่นรองสีดำปิดด้านข้างและด้านบน เพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตุขณะเคลื่อนย้าย เนื่องจากทุเรียนอ่อนจะเห็นได้ง่าย โดยเฉพาะสี และหนามของผลทุเรียน ผิดกับการขนทุเรียนทั่วไปในช่วงที่ครบกำหนดเก็บเกี่ยว ที่ไม่จำเป็นต้องม่อุปกรณ์ปิดมิดชิดแต่อย่างใด