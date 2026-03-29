ลุยดับไฟป่า! เพชรบุรีสนธิกำลังสกัดเพลิงป่าหนองหญ้าปล้อง เสียหาย 30 ไร่ เตือนมือเผาเจอโทษหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี – เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพชรบุรีระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเขาย้อย ใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนควบคุมเพลิงได้สำเร็จ พบพื้นที่เสียหายกว่า 30 ไร่ พร้อมประกาศเตือนผู้ลักลอบเผาป่าเตรียมรับโทษหนักทั้งจำและปรับ

วันนี้ ( 29 มี.ค.) มสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองหญ้าปล้อง และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบุรี 1 ได้สนธิกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ทำแนวกันไฟ และเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าบ้านทับคาง หมู่ 5 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ปฏิบัติการเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. ต่อเนื่องจนถึงเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหญ้าปล้อง พิกัด 47P 585632E - 1458506N โดยจากการตรวจสอบพบพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ 30 ไร่

ภายหลังควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน ห้ามจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ โดยเด็ดขาด เนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในวงกว้าง

เจ้าหน้าที่ย้ำว่า หากตรวจพบผู้กระทำความผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ทั้งโทษจำคุกและปรับ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อยกเว้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นเหตุไฟป่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที






