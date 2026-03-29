สกัดยานรก! ทองผาภูมิรวบ 2 เอเย่นต์ ขนเฮโรอีน 13 กก.-ยาบ้า 2.8 แสนเม็ด ซุกเก๋งส่งเมืองกาญจน์

กาญจนบุรี – ฝ่ายปกครองทองผาภูมิสนธิกำลังตำรวจ-ทหาร ตั้งด่านสกัดสามแยกทางหลวง 323 รวบ 2 ผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติด พร้อมของกลางเฮโรอีน 40 ก้อน น้ำหนักรวมกว่า 13 กิโลกรัม และยาบ้า 280,000 เม็ด สารภาพลำเลียงจากชายแดนสังขละบุรี เตรียมส่งต่อในตัวเมืองกาญจนบุรี
วันนี้ ( 29 มี.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภจว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.ปริญญา ใคร่ครวญ ผกก.สภทองผาภูมิ และนางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี. นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณสามแยกอำเภอทองผาภูมิ ถนนสาย 323 เส้นทางเชื่อมต่ออำเภอทองผาภูมิ–สังขละบุรี เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่ 9 สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 และทหารชุดเฉพาะกิจลาดหญ้า ได้ร่วมกันเรียกตรวจรถยนต์ต้องสงสัย ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ทอง ที่มีชายวัยรุ่น 2 คนโดยสารมา
จากการตรวจค้นพบของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วยเฮโรอีน จำนวน 40 ก้อน น้ำหนักรวมประมาณ 13 กิโลกรัมยาบ้า จำนวน 28 มัด รวม 280,000 เม็ด รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ 1 คัน
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ ชายอายุ 24 ปี (คนขับ) และเยาวชนอายุ 17 ปี พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและเฮโรอีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน”
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่า ได้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากพื้นที่แนวชายแดนบริเวณ “เจดีย์บน” อำเภอสังขละบุรี เพื่อนำไปส่งให้เครือข่ายในตัวเมืองกาญจนบุรี โดยได้รับค่าจ้างจำนวน 5,000 บาท
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวข้องต่อไป