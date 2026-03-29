เรือโดยสารพัทยา- เกาะล้านประกาศตรึงราคาค่าโดยสารช่วงสงกรานต์ 69

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เพจชมรมเรือโดยสารเส้นทางพัทยา–เกาะล้าน ประกาศชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 69 ตามข้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่
วันนี้ (29 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันเดินทางมาใช้บริการเรือโดยสารข้ามฝากไปยังเกาะล้านต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวชาวไทยที่พาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวช่วงในช่วงปิดภาคเรียน
ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันจะปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า แต่เพจชมรมเรือโดยสารเส้นทางพัทยา–เกาะล้าน ก็ได้ประกาศชะลอการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ตามข้อเสนอของ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ได้แสดงความห่วงใยต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ
ทั้งนี้นอกจาก ชมรมเรือโดยสารเส้นทางพัทยา–เกาะล้าน จะได้ประกาศตอบรับนโยบายดังกล่าวด้วยการเลื่อนแผนการปรับขึ้นค่าโดยสารออกไปก่อน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางข้ามฟากในช่วงวันหยุดยาวแล้ว
ยังมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนบรรยากาศการท่องเที่ยวของเกาะล้าน เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี ให้คึกคักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ขณะที่ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ได้เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยโดยกำชับให้นักท่องเที่ยวทุกคนสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
ทั้งนี้ แม้จะยังไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสาร แต่ผู้ประกอบการยืนยันว่าจะยังคงมาตรฐานการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งจำนวนเที่ยวเรือที่เพียงพอ และมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล
อย่างไรก็ตาม สำหรับการปรับอัตราค่าโดยสารในอนาคต ทางชมรมฯ ระบุว่าจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการอีกครั้ง