เรือโดยสารพัทยา- เกาะล้านประกาศตรึงราคาค่าโดยสารช่วงสงกรานต์ 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- เพจชมรมเรือโดยสารเส้นทางพัทยา–เกาะล้าน ประกาศชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 69 ตามข้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

วันนี้ (29 มี.ค.)​ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันเดินทางมาใช้บริการเรือโดยสารข้ามฝากไปยังเกาะล้านต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะ​กลุ่มครอบครัวชาวไทยที่พาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวช่วงในช่วงปิดภาคเรียน

ซึ่งแม้ว่าปัจจุบัน​ราคาน้ำมันจะปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า แต่เพจชมรมเรือโดยสารเส้นทางพัทยา–เกาะล้าน ก็ได้ประกาศชะลอการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ตามข้อเสนอของ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ได้แสดงความห่วงใยต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ 


ทั้งนี้นอกจาก ชมรมเรือโดยสารเส้นทางพัทยา–เกาะล้าน จะได้ประกาศตอบรับนโยบายดังกล่าวด้วยการเลื่อนแผนการปรับขึ้นค่าโดยสารออกไปก่อน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางข้ามฟากในช่วงวันหยุดยาวแล้ว

ยังมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนบรรยากาศการท่องเที่ยวของเกาะล้าน เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี ให้คึกคักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ขณะที่ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ได้เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยโดยกำชับให้นักท่องเที่ยวทุกคนสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวเมืองพัทยา


ทั้งนี้ แม้จะยังไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสาร แต่ผู้ประกอบการยืนยันว่าจะยังคงมาตรฐานการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งจำนวนเที่ยวเรือที่เพียงพอ และมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล

อย่างไรก็ตาม สำหรับการปรับอัตราค่าโดยสารในอนาคต ทางชมรมฯ ระบุว่าจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการอีกครั้ง






