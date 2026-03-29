สุดเศร้า! พ่อแม่ญาติทำพิธีเรียกวิญญาณ 4หนูน้อยจมน้ำดับกลับบ้าน ตั้งศพวัดเดียวกัน ครูเพื่อนนร.แห่อาลัย

บุรีรัมย์- สุดเศร้าพ่อแม่และญาติ 4 หนูน้อยชาว อ.ชำนิ บุรีรัมย์ จมน้ำเสียชีวิตขณะผู้ปกครองไปช่วยดับไฟลามทุ่งได้นำรูปถ่ายหนูน้อยผู้เคราะห์ร้ายไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณสระที่เกิดเหตุเพื่อเรียกให้กลับบ้านตามความเชื่อ ครอบครัวตั้งศพวัดเดียวกัน ครู และเพื่อนนักเรียนร่วมอาลัย
วันนี้ ( 29 มี.ค.69) ความคืบหน้ากรณีที่เกิดเหตุสลด 4 หนูน้อย อายุ 7 – 11 ขวบ คือ ด.ญ. อันดา , ด.ญ.แอลซี , ด.ญ.ไบร์ท และ ด.ช.กัน ชาวอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันทั้ง 4 คน ภายในสระใกล้กับลำห้วยน้อย หมู่ 7 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (28 มี.ค.69) สร้างความเศร้าโศกเสียใจกับครอบครัวเป็นอย่างมาก
โดยครอบครัวได้นำร่างของหนูน้อยทั้ง 4 คน ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ วัดชนะตาราม หรือวัดชำนิ ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยายเป็นอย่างมาก ต่างก็ยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกหลานอันเป็นที่รักไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันมีบรรดาครู และเพื่อนนักเรียนที่ทราบข่าวทยอยมาแสดงความอาลัยที่วัดอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (29 มี.ค.69) พ่อแม่ ปู่ย่า ตา ยายและญาติ ได้นำรูปถ่ายของหนูน้อยเคราะห์ร้ายทั้ง 4 คน ไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บริเวณสระน้ำที่เกิดเหตุ โดยพ่อแม่ และปู่ ย่า ตา ยาย ต่างส่งเสียงเรียกลูกหลานของตัวเองกลับบ้านตามประเพณีความเชื่อ ผู้ปกครองบางคนพูดว่ากลับบ้านเราอย่าอยู่ที่นี่เลยมันหนาว ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
อย่างไรก็ตามคนในครอบครัวไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อ เพราะทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ดวงวิญญาณลูกหลานที่จากไปๆ เป็นเทวดา นางฟ้าอยู่บนสวรรค์ และบอกเพียงว่ามีกำหนดจะประกอบพิธีฌาปนกิจศพหนูน้อยทั้ง 4 คน ในวันพุธ และวันพฤหัสบดี ที่จะถึงนี้ โดยจะเผาวันละ 2 ศพ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย