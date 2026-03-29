ลพบุรีสุดปัง! เปิดพิกัด Unseen “นิวซีแลนด์เมืองไทย” ท้ายเขื่อนป่าสักฯ ชมฝูงแพะกลางทุ่งหญ้

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี - พาเช็กอินแลนด์มาร์กสุดชิลท้าย เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุ่งหญ้าเขียวขจีตัดกับผืนน้ำและภูเขา ไฮไลท์ฝูงแพะ-แกะนับร้อย สัมผัสบรรยากาศเหมือนต่างประเทศ ไม่ต้องบินไกล

ชวนไปสัมผัสอีกหนึ่งจุดเช็กอินสุด Unseen บริเวณท้าย เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พื้นที่ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รอยต่อบ้านท่าฤทธิ์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี ซึ่งในช่วงฤดูแล้งที่ระดับน้ำลดลงต่ำกว่า 40% ของความจุ พื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา

ด้วยทัศนียภาพที่โดดเด่น ทั้งทุ่งหญ้ากว้าง ผืนน้ำ และแนวภูเขา ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับฉายาว่า “นิวซีแลนด์เมืองไทย” และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับสายธรรมชาติ

ไฮไลท์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว คือภาพของฝูงแพะและแกะนับร้อยตัว ที่เกษตรกรในพื้นที่ปล่อยออกมาเล็มหญ้าบนทุ่งกว้าง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสใกล้ชิด ป้อนหญ้า หรือถ่ายภาพร่วมกับสัตว์ได้อย่างเพลิดเพลิน โดยมีฉากหลังเป็นผืนน้ำและแนวเขาพระ สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง

ช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาด คือ “Golden Hour” ระหว่างเวลา 16.30–18.00 น. เมื่อแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องเป็นสีทองอร่ามทั่วทุ่งหญ้าและผืนน้ำ พร้อมกับฝูงแพะที่ทยอยเดินกลับคอก กลายเป็นภาพสุดโรแมนติกและประทับใจ

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถทำกิจกรรมชิล ๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปิกนิก กางเต็นท์ รับลมเย็น ปล่อยว่าว หรือถ่ายภาพมุมกว้างที่เห็นทั้งทุ่งหญ้าและอ่างเก็บน้ำ

สำหรับการเดินทาง สามารถค้นหาเส้นทางผ่าน Google Maps ด้วยคำว่า “นิวซีแลนด์เมืองไทย ลพบุรี” ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม แนะนำให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง และช่วยกันรักษาความสะอาดของพื้นที่ เพื่อคงความสวยงามของธรรมชาติแห่งนี้ให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป

วันหยุดนี้ หากยังไม่มีแผนไปไหน ลองมาสัมผัสบรรยากาศสุดฟินใกล้กรุง ที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แล้วจะรู้ว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม










