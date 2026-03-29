เติมได้ไม่อั้น!ผู้ว่าฯเลยขับรถส่วนตัวสุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน ย้ำไม่มีปัญหาอยากเติมเท่าไหร่ได้หมด

เลย-ผู้ว่าเลยขับรถส่วนตัวแต่งตัวสบายๆวันหยุดตระเวนสุ่มตรวจ สถานการณ์น้ำมันตามสถานีบริการต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมือง พบไม่มีปัญหา แต่ละปั้มมีน้ำมันให้เติมไม่อั้น ไม่มีต่อคิวยาวเหมือนก่อนนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ่ายวันนี้(29มี.ค.)นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ขับรถยนต์ส่วนตัวออกปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะ "สุ่มตรวจ" โดยไม่ได้แจ้งกำหนดการล่วงหน้า เพื่อดูสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จริง โดยได้แวะเข้าใช้บริการและตรวจสอบตามปั๊มน้ำมันต่าง ๆ ประมาณ 2-3 แห่งในตัวเมืองเลย พร้อมทั้งทดลองเติมน้ำมันด้วยตนเองเพื่อสอบถามข้อมูลจากพนักงานและสังเกตการณ์ให้บริการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ พบว่าสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันในจังหวัดเลยได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โดยทุกสถานีบริการน้ำมันไม่มีการจำกัดปริมาณการเติม ประชาชนสามารถนำรถเข้ามารับบริการได้ตามความต้องการ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่นำถังแกลลอนมาซื้อน้ำมันเพื่อไปใช้ในการเกษตรหรือสำรองไว้ใช้ ก็สามารถซื้อได้ตามปกติโดยไม่มีคำว่าขาดแคลน
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าการออกสุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันวันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวจังหวัดเลยว่า พลังงานในพื้นที่มีเพียงพอต่อความต้องการ ไม่มีปัญหาการขาดแคลน และขอให้ประชาชนเลือกซื้อน้ำมันตามความจำเป็นโดยไม่ต้องตื่นตระหนก เนื่องจากขณะนี้การบริหารจัดการและการขนส่งน้ำมันเข้าสู่พื้นที่ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง