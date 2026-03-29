ฮือฮา “พระขุนแผนหลังเสือหลวงปู่ศิลา” พิธีปลุกเสกแรงจัด ดับเทียนชัยไม่มอด

กาฬสินธุ์-สุดฮือฮา พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่น “พระขุนแผนหลังเสือ” หลวงปู่ศิลา สิริจันโท เกจิเมืองน้ำดำสำแดงฤทธิ์ หลังเสร็จพิธีพุทธาภิเษกดับเทียนชัยไม่มอด ต้องทำพิธีดับถึงสองครั้ง เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ สมชื่อที่หลวงปู่ศิลาตั้งให้อีกชื่อหนึ่งว่า
"เสือมันดัง"
วันนี้ ( 29 มี.ค.) ที่บริเวณมณฑลพิธี วัดสวนธรรมปิติ (ธรรมอุทยาน) บ้านแกเปะ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระเทพวัชรธรรมโสภณ หรือหลวงปู่ศิลา สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน เป็นประธานจุดเทียนชัย พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นพระขุนแผนหลังเสือรุ่นแรก โดยมีพระครูสังฆรักษ์เธียรชัย ธีรวํโส เป็นประธานดับเทียนชัย มีศิษยานุศิษย์ ประชาชน ร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก
บรรยากาศภายในมณฑลพิธีร้อนอบอ้าว แต่ทันทีที่หลวงปู่ศิลาจุดเทียนชัย และเริ่มประกอบพิธีพุทธาภิเษก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาที บรรยากาศที่เคยร้อนอบอ้าวดังกล่าว กลับมีสายลมพัดผ่านเป็นระยะ ปรับเปลี่ยนสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ให้กลายเป็นเย็นสบาย หลายคนที่ร่วมพิธีต่างรู้สึกขนลุกซู่ บางคนยกมือท่วมหัวและเปล่งเสียงสาธุ และเชื่อว่าเป็นพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ ของวัตถุมงคลรุ่นนี้
นายนพรัช บุญแสนตระกูล ศิษยานุศิษย์หลวงปู่ศิลา กล่าวว่า วัตถุมงคลพระขุนแผนหลังเสือรุ่นนี้ จัดสร้างโดยคณะศิษยานุศิษย์ 3 คณะประกอบด้วยคณะทีมพี่เสือ คณะป้อมสกลนคร และคณะนิภัทร์ สมาร์ทอิมเมจ ที่ผ่านมาประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว 3 วาระ ครั้งแรก 7 ก.พ.69 พิธีพลีมวลสาร ที่วัดละหารไร่ จ.ระยอง, ครั้งที่ 2 เมื่อ 3 มี.ค.69 พิธีพลีมวลสารที่วัดสวนธรรมปิติ(ธรรมอุทยาน) ครั้งที่ 3 เมื่อ 8 มี.ค.69 พิธีเสกนำฤกษ์และปั๊มนำฤกษ์ ที่วัดสวนธรรมปิติ(ธรรมอุทยาน) ก่อนจะประกอบพิธีพุทธาภิเษกเป็นครั้งที่ 4 หรือครั้งสุดท้ายวันนี้ โดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ศิลา และพระเกจิสมณศักดิ์อีก 4 รูป เมตตานั่งปรกอธิษฐานจิตดังกล่าว
วัตถุประสงค์การจัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้เลื่อมใส ได้มีส่วนร่วมบริจาคทำบุญสร้างถนนรอบวัดสวนธรรมปิติ (ธรรมอุทยาน) รวมทั้งสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์ เพื่อทำนุบำรุงศาสนาสถาน และต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา โดยจัดสร้างด้วยมวลสารต่างๆ 23 รายการ เปิดจองมาแล้วระยะหนึ่ง กระแสตอบรับดีมาก เนื่องจากวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลา ยังเป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่อง และศิษยานุศิษย์ โดยเฉพาะรุ่นนี้ ได้ผนึกพลังศรัทธาบารมีพระเกจิดัง 2 รูปคือหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ และหลวงปู่ศิลา วัดพระธาตุหมื่นหิน จึงเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
ในส่วนบรรยากาศขณะประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นพระขุนแผนหลังเสือ วาระสุดท้ายนี้ได้เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์คือ ก่อนประกอบพิธีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว แต่ขณะประกอบพิธีมีสายลมพัดผ่านเบาๆตลอดเวลา นอกจากนี้พอเสร็จพิธีปลุกเสกและดับเทียนชัย โดยพระครูสังฆรักษ์เธียรชัย ธีรวํโส ประธานดับเทียนชัย ก็ได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์อีกครั้ง
หลังจากพระครูสังฆรักษ์เธียรชัย ดับเทียนตามปกติแล้ว พอหันหลังกลับเทียนชัยที่ดับลง ได้เกิดมีเปลวไฟลุกโชนขึ้นอีก ทำให้ผู้เที่มองเห็นส่งเสียงฮือฮาด้วยความแปลกประหลาดใจ จากนั้นพระครูสังฆรักษ์เธียรชัย จึงน้อมกราบขออนุญาตหลวงปู่ศิลา เพื่อทำพิธีดับเทียนชัยอีกครั้ง จึงสามารถดับเทียนชัยให้ดับลงได้ หลายคนจึงเชื่อว่า เป็นพุทธคุณวัตถุมงคล “พระขุนแผนหลังเสือ” ที่หมายถึงการมีพลังอำนาจ บารมี คาดว่าจะเป็นวัตถุมงคลมาแรงสุดๆอีกรุ่นหนึ่ง ตามที่หลวงปู่ศิลาเคยตั้งชื่อให้อีกชื่อหนึ่ง ว่า “เสือมันดัง”