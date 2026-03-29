สุดยิ่งใหญ่! เปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง 2569 แห่ทางน้ำอลังการ 9 วัน 9 คืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครปฐม - นครปฐมคึกคัก เปิดเทศกาลนมัสการ “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” ประจำปี 2569 จัดยิ่งใหญ่แห่ทางน้ำแม่น้ำท่าจีน คาดประชาชนหลั่งไหลนับแสน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสะพัด ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- 6เม.ย. 69

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดงาน เทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

พิธีเริ่มด้วยขบวนอัญเชิญองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลอง) ทางน้ำ จาก วัดท่าพูด ล่องมาตาม แม่น้ำท่าจีน ก่อนขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิง สร้างความตื่นตาตื่นใจและเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาของประชาชนที่มาร่วมพิธี

ในพิธีมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ร่วมประกอบพิธีฝ่ายสงฆ์ ขณะที่ อโรชา นันทมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำจุดธูปเทียนถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

บรรยากาศภายในงานจัดอย่างสมพระเกียรติ บนผืนน้ำมีขบวนแห่อันงดงาม ขณะที่บนบกมีการแสดงนาฏศิลป์จากนักเรียน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย

สำหรับงาน เทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 6 เมษายน 2569 รวม 9 วัน 9 คืน เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีร้านค้าชื่อดัง สินค้าชุมชน และของดีจากทั่วประเทศมาร่วมออกร้านจำนวนมาก

คาดว่าปีนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานหลายแสนคน ส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่จำนวนมาก และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

ทั้งนี้ “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” ถือเป็นพระพุทธปฏิมากรศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานเล่าขานยาวนาน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ที่ต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสายทุกปี






